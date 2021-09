Serie D - Svelato il calendario del Girone I: il cammino del Portici

Il Portici incrocerà il percorso di altre quattro campane in un gruppo con squadre calabresi e siciliane: questo il calendario della compagine azzurra

Destini incrociati per Campania, Calabria e Sicilia. Tutto raccolto nel Girone I di Serie D. Il Portici, unica squadra della Provincia di Napoli, sfiderà altre quattro campane - Real Aversa, Cavese, Gelbison e Santa Maria Cilento - nell'ultimo gruppo sorteggiato per lo scenario dilettantistico. Trasferte calabresi e siciliane per la compagine azzurra che sarà attesa da un cammino ricco di inside e tutt'altro che semplice.

Il traguardo fissato resta la salvezza. Tuttavia, il club ambisce a un migliore posizionamento in classifica rispetto alla scorsa stagione. Il gruppo di mister Savio Sarnataro farà il suo esordio nella sfida interna contro il Giarre. La seconda giornata, invece, sarà in trasferta sul rettangolo verde del Troina. Il primo derby regionale per gli azzurri si giocherà all'ottava giornata allo Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania, impianto della Gelbison.

Seguirà alla nona ancora un incontro tutto campano con il Real Aversa all'Augusto Bisceglia. All'undicesimo turno, al Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni, andrà in scena la sfida con la Cavese. La penultima giornata al San Ciro approderà la Santa Maria Cilento per l'ultimo derby del girone d'andata. Di seguito, il quadro completo.