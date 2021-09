Serie D, svelati i gironi: Afragolese e Giugliano nel gruppo G, in quattro nell'H. Portici con altre campane nell'I

Giornata dedicata alla Serie D. Sono stati svelati, pochi minuti fa, i gironi riguardanti la massima competizione dilettantistica. Con la Coppa Italia di categoria in programma nel prossimo fine settimana, si è atteso con ansia il destino delle squadre partenopee impegnate nel contesto della quarta divisione italiana. Destini separati e in raggruppamenti differenti per le compagini sopracitate.

Ci sarà un solo derby nel Girone G. L'Afragolese, che sta allestendo un gruppo competitivo per affrontare le insidie della lunga e tortuosa annata, ritrova il neo-nato Giugliano, a caccia di conferme dopo aver gettato le basi per un progetto ambizioso e a lungo termine. Avversarie laziali e sarde nella suddetta classe, il campionato potrà riservare delle sorprese interessanti.

Ben quattro formazioni napoletane sono state inserite nel Girone H. Le neopromosse Mariglianese e San Giorgio, la ritrovata Nola e la conferma Sorrento. Obiettivi differenti, ma traguardo da agguantare quanto prima: la salvezza. Tuttavia, si dovrà puntare a qualcosa in più. Nello stesso gruppo, però, c'è la Casertana che vorrà riprendere posto tra i professionisti dopo la burrascosa estate culminata con la retrocessione.

Nel Girone I, riservato alle calabresi e alle siciliane, c'è il Portici. Gli azzurri sono stati sorteggiati assieme ad altre quattro campane: il Real Aversa, la Cavese, la Polisportiva Santa Maria Cilento e la Gelbison. Scenario complicato e tutt'altro che semplice, il team porticese dovrà dimostrare qualità e mentalità per un percorso tranquillo.

GIRONE G

Aprilia Racing Club, Cassino, Cynthialabalonga, Insieme Formia, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Team Nuova Florida, Vis Artena, Arzachena, Atletico Uri, Carbonia, Lanusei, Muravera, Sassari Lattedolce, Torres, Afragolese, Giugliano, Gladiator.

GIRONE H

Casertana, Mariglianese, Nocerina, Nola, San Giorgio, Sorrento, Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città Di Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura, Virtus Matino, Francavilla, Lavello, Rotonda.

GIRONE I

Cavese, Gelbison, Portici, Real Aversa, Santa Maria Cilento, Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Rende, San Luca, Biancavilla, Città Di Acireale, Città Di S. Agata, F.C. Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani, Troina.