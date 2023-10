Il Giugliano sorride ai rigori, buona la prima di Bertotto. Benevento eliminato dalla Coppa Italia

Buona la prima di Valerio Bertotto sulla panchina del Giugliano. I tigrotti si assicurano la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia di Serie C, battuto ai rigori il Benevento. Turnover e indicazioni per il nuovo allenatore che si affida a Barba, De Francesco, Caldore e Yabre in difesa. Vogiatzis in cabina di regia con Ciuferri e Eyango ai lati, Oviszach e De Sena affiancano Sorrentino.

La partita si apre con una prima conclusione di Marotta dal limite dell’area, Baldi si fa trovare pronto e blocca al 3’. Passano quattro giri di lancette e l’estremo difensore giallorosso si oppone al tentativo di Bolsius. La Strega conduce il ritmo della sfida e gestisce il possesso, i tigrotti si difendono e provano a sfruttare le ripartenze. Al 24’ Viscardi si ritaglia lo spazio per la conclusione con il sinistro, la mira è imprecisa. Al 30’ Alfieri pennella per la testa di Bolsius, l’olandese impatta ma manda fuori. Due minuti più tardi, Caldore deve immolarsi sulla giocata aerea di Marotta, innescato da Masciangelo. Improta e Alfieri si rendono pericolosi tra il 38’ e il 40’, l’ultima iniziativa del primo tempo è di Ciuferri.

In avvio di ripresa, dopo una chance di Bolsius, si sblocca la gara. Ci pensa Marotta, protagonista in estate del clamoroso passaggio dal Giugliano al Benevento, a gonfiare la rete al 48’. La reazione dei gialloblù è immediata con il pareggio firmato Yabre che, complice una deviazione, riesce ad insaccare alle spalle di Nunziante. Al 73’ i sanniti spaventano gli ospiti, Scognamiglio salva sulla botta di Simonetti. Poi è Baldi a salire in cattedra su Marotta. Sul capovolgimento di fronte, invece, Sorrentino pesca Gladestony che chiama in causa Nunziante. I tempi regolamentari si chiudono con una conclusione alta di Ciano.

Al 108’, in seguito alla battuta di una punizione, Caldore ribalta il punteggio. Allo scadere, Bolsius fissa il 2-2 e manda le squadre ai calci di rigore. Dalla lotteria esulta il Giugliano di Bertotto, Benevento sconfitto al Vigorito.

Il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Nunziante; Viscardi, Capellini, Rillo; Improta (69’ Simonetti), Alfieri (69’ Ciano), Kubica, Masciangelo (102’ Masella); Carfora (60’ Agazzi), Bolsius; Marotta (113’ Tello). A disp.: Manfredini, Paleari, El Kaouakibi, Benedetti, Ferrante, Pinato, Sorrentino, Terranova, Talia, Rossi. All.: Andreoletti

Giugliano (4-3-3): Baldi; Barba (91’ Di Dio), De Francesco (46’ Scognamiglio), Caldore, Yabre; Ciuferri (60’ Labriola), Vogiatzis, Eyango (60’ Gladestony); Oviszach, Sorrentino (113’ Bernardotto), De Sena (60’ Stabile); A disp.: Russo, Manrrique, Grasso, Aruta. All.: Bertotto

Arbitro: Gavini di Aprilia

Marcatori: 48’ Marotta (B), 53’ Yabre (G), 108’ Caldore (G), 120’ Bolsius (B)

Ammoniti: Carfora, Alfieri, Sorrentino, Viscardi

Espulsi: Masella (B), Stabile (G)

Rigori: Ciano (gol), Vogiatzis (gol), Kubica (gol), Bernardotto (gol), Agazzi (gol), Gladestony (gol), Simonetti (errore), Oviszach (gol), Tello (gol), Labriola (parato), Rillo (gol), Di Dio (gol), Viscardi (errore), Caldore (gol)