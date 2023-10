Il Foggia supera il Sorrento: 5-0 allo Zaccheria, Maiuri saluta la Coppa Italia

Il primo turno di Coppa Italia di Serie C non sorride al Sorrento. La squadra di Vincenzo Maiuri crolla nel fortino del Foggia, a qualificarsi è la brigata di Mirko Cudini. Tanti cambi per i costieri in vista dei numerosi impegni in agenda, il tecnico dà minutaggio a tutti. Il tentativo in apertura è di Idrissou di testa su traversone di Embalo, l’incornata è larga. Al 15’ sugli sviluppi di un corner, Papazov ci prova in girata ma non indirizza verso lo specchio. I dauni restano proiettati in attacco e impegnano Del Sorbo con una conclusione di Fiorini dalla distanza, il portiere ospite si rifugia in angolo. Al 23’ Embalo viene agganciato in area e l’arbitro assegna la massima punizione: dal dischetto va proprio il numero 95 che non fallisce e sblocca il risultato. Il Foggia preme sull’acceleratore e al 28’ fa tremare il Sorrento con tre occasioni in pochissimi secondi. Al 34’ Idrissou scarica per Rossi che esplode un bolide all’incrocio, nulla da fare per Del Sorbo e raddoppio locale. Poco altro nel finale di frazione, un’incornata di Rossi mette in apprensione l’estremo difensore di Maiuri. Il tris si concretizza all’alba della ripresa. Al 51’ Di Modugno pesca Embalo, il mancino colpisce la traversa e varca la linea. Soltanto al 58’ i campani si fanno vedere in attacco con un tiro di Aiello. Al 72’ il Foggia fa poker con Peralta su suggerimento di Agnelli. Allo Zaccheria non c’è storia, il team di casa sigla la manita nelle fasi conclusive con il numero dieci, autore di una doppietta. Il Sorrento incappa in una pesante sconfitta ed è eliminato dalla Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino

Foggia (4-3-1-2): Cucchietti; Di Modugno, Papazov, Riccardi, Antonacci (46’ Agnelli); Rossi, Odjer (71’ Pazienza), Fiorini; Vacca (71’ Schenetti); Embalo (60’ Peralta), Idrissou (80’ Brancato). A disp.: Dalmasso, De Simone, Salines, Carillo, Marino, Martini, Di Noia, Vezzoni, Tonin. All.: Mirko Cudini

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo (46’ D’Aniello); Sorrentino, Gallo, Spina (61’ Ilardi), Somma; Caravaca (77’ Musto), Crisci, Pazzi (61’ Di Martino); Kone, Braccioforte (84’ Ottieri), Aiello. A disp.: Sannino, Cinque, Gargiulo, Fortunato, Antonozzo, Gaglione, Iaccarone.

All.: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Marco Peletti di Crema

Marcatori: 24’ rig. Embalo (F), 34’ Rossi (F), 51’ Embalo (F), 72’ Peralta (F), 86’ Peralta (F)

Ammoniti: Idrissou, Schenetti (F)