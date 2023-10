Juve Stabia qualificata al turno successivo di Coppa Italia: Potenza ko ai calci di rigore

Una partita infinita vinta dalla Juve Stabia. La squadra di Guido Pagliuca conferma il trend delle ultime settimane e supera il Potenza nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Il confronto si decide ai calci di rigore. Classico 4-3-3 per i padroni di casa, ma tante rotazioni nell’undici di partenza. Esposito tra i pali, La Rosa e D’Amore sugli esterni con Folino e Vimercati da centrali di difesa. Gerbo ed Erradi sono coadiuvati da Maselli, in attacco Guarracino e Marranzino supportano Rovaglia.

La prima occasione è per gli ospiti con Steffè che si incarica della battuta di un calcio d’angolo e Maddaloni colpisce di testa, Esposito è provvidenziale e neutralizza da distanza ravvicinata. Poco prima della mezz’ora di gioco, Gerbo entra in area e disegna un’ottima traiettoria: Vimercati ed Erradi mancano l’appuntamento con il pallone. Gli ultimi sussulti della frazione iniziali sono di Armini da una parte e di Guarracino dall’altra, il risultato però resta inchiodato.

La ripresa si apre con un tiro di Gerbo dal vertice dell’area, la sfera finisce di un soffio alta rispetto alla porta difesa da Gasparini. Al 52’ il Potenza, sugli sviluppi di un calcio piazzato, sblocca il risultato con il mancino di Gagliano. Al 64’ Volpe si destreggia al limite e con un missile va vicino al bersaglio, per le vespe c’è da segnalare un destro largo di Maselli. Quest’ultimo, al 68’, inventa per Rovaglia che segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 72’ Armini scappa sulla destra e libera un diagonale che non termina molto distante dalla porta. Al 90’ cross di Andreoni per lo stacco di Meli: Gasparini vola e smanaccia. In pieno recupero, D’Amore trova il varco vincente e ristabilisce la parità nel punteggio.

Nei supplementari, il Potenza si riporta avanti con Asencio che approfitta di un errore difensivo e insacca. Il 2-2 è di Picardi al 108’ con una deviazione dopo la battuta di una punizione. Dalla lotteria dei rigori festeggia la Juve Stabia, Potenza eliminato.

Il tabellino

Juve Stabia: (4-3-1-2): Esposito; La Rosa (46’ Picardi), Folino (74’ Andreoni), Vimercati, D’Amore; Erradi (70’ Ruggiero), Maselli (106’ Faccetti), Gerbo (55’ Meli); Marranzino (74’ Aprea); Rovaglia, Guarracino. A disp.: Signorini, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Bachini, Candellone, Leone, Ruggiero. All.: Guido Pagliuca

Potenza (4-3-3): Gasparini; Armini (80’ Hadziosmanovic), Maddaloni, Hristov, Verrengia; Steffè (74’ Prezioso), Mata (74’ Saporiti), Candellori; Volpe, Gagliano (66’ Asencio), Rossetti (66’ Di Grazia). A disp.: Alastra, Galiano, Monaco, Caturano, Sbraga, Porcino, Schiattarella. All.: Alberto Colombo

Arbitro: Edoardo Gianquinto della sezione di Parma

Marcatori: 52’ Gagliano (P), 92’ D’Amore (JS), 99’ Asencio (P), 108’ Picardi (JS)

Ammoniti: Vimercati, Maselli, Meli (JS)

Rigori: Di Grazia (gol), Meli (gol), Saporiti (gol), Rovaglia (parato), Asencio (gol), D’Amore (gol), Volpe (fuori), Faccetti (gol), Maddaloni (errore), Guarracino (gol)