La Turris batte l'Audace Cerignola e torna alla vittoria: la doppietta di D'Auria decide il primo turno di Coppa Italia

La Turris torna al successo. Dopo due sconfitte di fila in campionato, il gruppo di Bruno Caneo si impone nella gara di Coppa Italia di Serie C valida per il primo turno. Superato l’ostacolo Audace Cerignola allo stadio Liguori.

Un ampio turnover per i corallini, il tecnico di Alghero si affida a Maestrelli ed Esempio in difesa. A centrocampo Franco viene affiancato da Pugliese, mentre Burgio e Rizzo sono le novità sulle corsie. Il tridente offensivo invece è formato ad Guida, Pavone e D’Auria. Il match però si apre con un tentativo di Tascone dalla distanza, è immediata la risposta dei padroni di casa con un traversone di Rizzo che Guida non riesce a raccogliere. Al 14’ ci prova Sosa da lontano, ma la sfera si perde sul fondo. Stesso esito sul versante opposto per il 16 di mister Caneo, con un tiro da posizione defilata. Al 17’ l’ex Leonetti serve in area ancora Sosa, il numero 44 manca la giocata vincente e la difesa locale si salva. Il ventottenne argentino è pericoloso anche al 24’ in due occasioni ravvicinate. Alla mezz’ora è D’Auria a cercare la conclusione a giro, disegnando però una parabola imprecisa. La gara non si sblocca e le due formazioni rientrano negli spogliatoi con il risultato inchiodato. Al rientro in campo, Pavone viene messo giù da Gonnelli e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta D’Auria che fa intuire la traiettoria a Trezza ma gonfia ugualmente la rete al 50’. L’autore del gol si ripete cinque minuti dopo: il classe 1996 conquista il possesso in area e insacca alle spalle dell’estremo difensore. I corallini vanno alla ricerca anche della terza marcatura con Pavone e Franco, l’Audace Cerignola replica e spaventa il Liguori con Leonetti. Nel finale Scaccabarozzi, Pavone, De Felice e Musumeci sfiorano il gol. Sul capovolgimento di fronte, Fasolino è attento su Prati e Carnevale. La partita a Torre del Greco termina 2-0.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio (74’ Cocetta), Frascatore (65’ Musumeci); Rizzo, Franco (79’ Primicile), Pugliese, Burgio; Pavone, Guida (74’ Scaccabarozzi), D'Auria (65’ De Felice). A disp.: Iuliano, Pagno, Santarpia, De Siato, Nocchiero, Nocerino, Pisacane. All.: Caneo

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza; Coccia, Allegrini (75’ Prati), Gonnelli, Rizzo; Tascone (69’ Ruggiero), Bianco, Sainz-Maza (61’ Ghisolfi); Leonetti (61’ Carnevale), D'Ausilio; Sosa (69’ Malcore). A disp.: Kaprikas, Fares, Tentardini, Vitale, De Luca. All.: Tisci

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 50’ rig. D’Auria (T), 55’ D’Auria (T)

Ammoniti: Pavone, Musumeci, Franco (T), Sainz-Maza, Sosa, Rizzo, Ruggiero (AC)