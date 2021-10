Eccellenza Campania/Girone A - La Palmese disintegra il Città di Avellino: 4-0 rossonero a Ottaviano

È una Palmese schiacciasassi quella che scende in campo allo Stadio Comunale di Ottaviano. I rossoneri infilano un altro risultato utile, il quinto successo in campionato e rafforzano l'etichetta di capolista del Girone A di Eccellenza. Esce sconfitto il Città di Avellino che resta in basso in classifica.

Fase di studio piuttosto prolungata in terra vesuviana, il canovaccio della sfida è chiaro: i padroni di casa tengono il possesso, gli ospiti cercano di chiudere gli spazi e ripartire. La sfida si sblocca soltanto al 35'. Da un traversone dalla destra, Befi aggiusta con una spizzata e Prevete non manca l'appuntamento con la rete. Al 67' Befi ritorna al gol con una conclusione chirurgica dal dischetto che vale il 2-0 e la distanza nel punteggio. Il centravanti locale non è altrettanto bravo al 78' in occasione del secondo penalty, l'estremo difensore neutralizza: tuttavia, il pallone ritorna tra i piedi di Befi che deposita con il tap-in. All'80' una parabola di Cozzolino si infila all'incrocio e regala il poker alla primatista.

Vittoria di qualità per la Palmese che domina a Ottaviano e abbatte il Città di Avellino. Continua lo straordinario momento di inizio stagione dei rossoneri.