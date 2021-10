Coppa Italia Eccellenza - La Palmese recupera il Buccino Volcei, Guarro risponde a Corsaro: rossoneri al turno successivo

Mantenere il risultato favorevole dell'andata da una parte, provare a invertire la direzione della qualificazione dall'altra. Allo Stadio Comunale di Ottaviano, nell'infrasettimanale, va in scena il confronto di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia relativi all'Eccellenza tra Palmese e Buccino Volcei. Rossoneri forti del successo conquistato nel corso del primo atto, disputato due settimane fa, sul rettangolo verde del Paolino Via. A decidere le sorti dell'incontro è stato un sigillo del solito bomber Befi che ha spinto in rete il pallone dopo una disattenzione della retroguardia.

Sul suolo vesuviano, nonostante le fatiche del campionato, si gioca una partita a viso aperto e con risparmia le due squadre in campo. Entrambi i tecnici apportano delle modifiche all'undici di partenza, rotazioni utili per dare minutaggio a chi ha avuto meno spazio nell'arco delle ultime uscite. Il match si mette in salita per la squadra locale guidata da Pietropinto, i salernitani approfittano dell'ottimo approccio all'incontro e timbrano il cartellino con Corsaro. Il numero otto è abile nel battere Stasi e riaprire il discorso qualificazione. I padroni di casa cercano di ristabilire la parità, ma devono fare attenzione alle sortite offensive degli ospiti. Il primo tempo, tuttavia, non si schioda e i ragazzi di Serrapica vanno a riposo col risultato di 0-1.

Palmese più cinica e arrembante nella ripresa. Eppure, soltanto nell'inoltrato secondo tempo, si materializza il pareggio che porta la firma di Guarro. In un momento di grande fiducia, il calciatore difensore si incarica della battuta di un calcio di rigore e con un cucchiaio pregevole beffa Pergamena e trova l'1-1. Un risultato che premia la brigata di Pietropinto che si assicura il passaggio del turno e conferma il buon inizio di annata. Per il Buccino Volcei, al contrario, una sconfitta che significa uscita anticipata dalla competizione: gli uomini di Serrapica dovranno proiettarsi totalmente al campionato e cercare riscatto già dai prossimi impegni in programma.

Il tabellino

Palmese-Buccino Volcei 1-1

Palmese (4-3-3): Stasi, Todisco, Guarro, Taddeo, Fazi, Fusco, Ricci, Casale, Barbarisi, Labriola, Cozzolino. Allenatore: Pietropinto

Buccino Volcei (4-4-2): Pergamena, Maltempo, Grande, Cisse, Galiano, Lammardo, Ietto, Corsaro, Monaco, Vergara, Cozzolino. Allenatore: Serrapica

Arbitro: Mauro Tomei di Sapri

Assistenti: Orazio Nicodemo di Sapri - Gabriele Federico di Agropoli

Marcatori: 3' Corsaro (BV), 72' rig. Guarro (P)