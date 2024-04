Urbano Cairo si concede una pizza Da Michele dopo il G7: le immagini

Continua la passerella di vip nella Antica pizzeria da Michele. Lo storico locale di Forcella, questa volta, ha ospitato uno degli imprenditori italiani più famosi: Urbano Cairo. Il presidente di RCS Mediagroup, insieme al suo entourage, era a Capri per il G7, ma subito dopo i lavori è "volato" a Napoli per mangiare la pizza in una delle pizzerie più famose del mondo.

La visita di Cairo è stata accolta con grande entusiasmo da tutto lo staff. Lo dimostrano anche le immagini pubblicate sul profilo social ufficiale della pizzeria. Il noto imprenditore, infatti, ha posato con parte dello staff, ma soprattutto con Daniela Condurro - nipote di Michele, fondatore della pizzeria - e con il marito Alfonso Cucciniello.