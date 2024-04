Isola dei Famosi, Benigno eliminato dopo la lite con Peppe Di Napoli: "Si è incatenato e non vuole tornare in Italia"

Caos all’Isola dei Famosi dove ieri la produzione ha annunciato l’eliminazione di Francesco Benigno. “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, – si legge nella nota – Francesco Benigno è stato escluso da ‘L’Isola dei Famosi’. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati”.

L'attore siciliano, come noto, aveva avuto una discussione accesa con il pescivendolo e TikToker Peppe Di Napoli. Durante il diverbio sono volate parole grosse, ma dopo poco i due si sono chiariti. Dopo la puntata, però, Benigno ci è ricascato ed ha litigato con un altro naufrago. La produzione ha quindi deciso di allontanarlo definitivamente dal gruppo concorrenti.

Benigno ha reagito male alla decisione e - è notizia di queste ore - si sarebbe incatenato presso il resort che lo ospita, rifiutando il ritorno in Italia. A confermare la circostanza un amico, Alessandro Rosica, che ha spiegato: “Ci siamo fatti mezz’ora fra chiamate e videochiamate, mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso, ma non così pesante come quello avuto con Peppe.

È allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato. Ci sono già gli avvocati di mezzo. Lui vuole solo il diritto di replica. Dice ‘che sono talmente aggressivo che non mi date un diritto di replica?‘.

E infine: “Attualmente è stato portato con l’inganno nel resort e attualmente è lì blindato e non se ne vuole andare. Ha perso l’aereo per l’Italia pagato da L’Isola dei Famosi, dice che è ingiusto, che ha firmato dei contratti che deve rispettare. Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare. Lui è incazzato nero”.