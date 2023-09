Coppa Campania - Risultati e marcatori delle partite di ritorno del primo turno. Ecco le squadre qualificate

La Promozione scende in campo per l’impegno infrasettimanale, la giornata è dedicata alle gare di ritorno dei trentaduesimi di finale di Coppa Campania. La Boys Napoli Ponticelli replica il successo dell’andata e travolge il Barano anche nel secondo atto del confronto: 6-0 allo stadio Ascarelli e isolani eliminati dalla competizione. Biancorossi in vantaggio già nel primo tempo con le reti di Rossi al 24’ e di Palmieri al 45’, nella ripresa goleada con Catalano (65’), Esposito (75’) e la doppietta di Gloriosi (83’ e 90’). Successo all’inglese per il Massa Lubrense che ribalta il risultato e manda ko il Vico Equense. Di Sarno sblocca dopo 2’, Amuro regala la qualificazione ai nerazzurri all’84’. Il Cimitile si impone altresì sul campo del Marigliano, a Brusciano è dominio per i granatieri con i gol di Acampora, Buonocore e Ricchiuti. Manita dell’Oratorio Don Guanella Scampia ai danni della Virtus Afragola, in grande spolvero l’attaccante biancoblù Torinelli, autore di una doppietta. Gli altri marcatori del match sono Pellecchia, Ramaglia e Ingrosso, per i rossoblù da segnalare gli spunti di Balsamo e Ronga.

Il Sant’Agnello regola il San Vito Positano al Comunale e guadagna l’accesso alla fase successiva della competizione. Frattese di misura in trasferta a Somma Vesuviana, Viribus battuta con la rete di De Lucia. Da registrare un rigore sbagliato da Scognamiglio. Qualificazione per il San Vitaliano, sconfitto ancora il Carotenuto. Pari e patta tra Ottaviano e Micri, i rossoblù si assicurano il passaggio del turno. Goleada dell’Isola di Procida sulla Fortitudo Campi Flegrei.

Risultati e marcatori

Boys Napoli Ponticelli-Barano 6-0 (3-1): Rossi (BP), Palmieri (BP), Catalano (BP), Esposito (BP), Gloriosi (BP), Gloriosi (BP)

Massa Lubrense-Vico Equense 2-0 (0-1): Di Sarno (ML), Amuro (ML)

FC Marigliano-Cimitile 0-3 (0-1): Acampora (C), Buonocore (C), Ricchiuti (C)

Oratorio Don Guanella Scampia-Virtus Afragola 5-2 (2-2): Torinelli (ODGS), Torinelli (ODGS), Pellecchia (ODGS), Ramaglia (ODGS), Balsamo (VA), Ingrosso (ODGS), Ronga (VA)

Sant’Agnello-San Vito Positano 2-0 (2-0)

Viribus-Frattese 0-1 (0-0): De Lucia (F)

San Vitaliano-Carotenuto 2-1 (5-1)

Ottaviano-Micri 0-0 (1-0)

Isola di Procida-Fortitudo Campi Flegrei 11-1 (2-2): De Luise otto reti (P), Atale (P), Lavadera (P), Capodanno (P)

Boys Caivanese-Neapolis (0-1) ore 17

MP San Giorgio-Sant’Anastasia (1-0), ore 18

Saviano-Terzigno (0-3), ore 19

Pompei Soccer-Il Punto di Svolta (1-4), ore 19

Cardito-Nuova Napoli Nord (0-2), ore 19

Marchesa-Virtus San Gennarello (3-0), ore 19.30

Virtus Stabia-Agerola (1-1), ore 19.30

*IN AGGIORNAMENTO