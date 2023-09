Coppa Campania - Risultati e marcatori delle partite d'andata del primo turno

Una settimana allo start del campionato, le squadre di Promozione però si ritrovano per affrontare il primo turno della fase regionale della Coppa Campania. Le partite d'andata sono in programma in questo weekend, mercoledì 27 settembre invece ci sarà il ritorno. L’esordio stagionale sorride alla Neapolis che passa in vantaggio contro la Boys Caivanese dopo appena sei giri di lancette con D’Errico. Un punteggio che resiste per l’intero confronto, al Vallefuoco di Mugnano esultano i padroni di casa. Debutto ok anche per il Terzigno che schianta il Saviano e ipoteca la qualificazione: 3-0 il risultato in favore dei rossoneri, doppietta di Polizzi e gol di Frulio. Pokerissimo del San Vitaliano sul rettangolo di gioco del Carotenuto: Angieri, Pondo, Grassi, Vita e Giannetti fanno volare i gialloblù. Botta e risposta tra Agerola e Virtus Junior Stabia: Liguori porta in vantaggio i locali, Chirullo pareggia per gli ospiti. Sconfitta interna per il Barano, la Boys Napoli Ponticelli passa con tre gol. Al 13’ Urna imbecca Laureto che, da distanza ravvicinata, fulmina il portiere. Al 66’ disattenzione difensiva degli isolani, Esposito ne approfitta e raddoppia. Il tris porta ancora il timbro di Esposito, lesto a sfruttare l’occasione favorevole. Soltanto nel finale, i bianconeri accorciano con la rete di Invernini su assistenza di Sorbo. Una rete di Percuoco, abile a capitalizzare una respinta corta dell’estremo difensore, basta al Vico Equense per portarsi a casa l’andata del primo turno: superato il Massa Lubrense. Blitz esterno della Marchesa che abbatte la Virtus San Gennarello. Blasio sblocca nel primo tempo e raddoppia nella ripresa con un rigore, Polise fissa lo 0-3 definitivo. Pirotecnico pareggio tra Virtus Afragola e Oratorio Don Guanella. Vaino mette avanti i biancoblù con una conclusione precisa, Ronga ristabilisce l’equilibrio dal dischetto. Ci pensa poi Mattera a infilare Speranza, Ronga fa 2-2 su imbucata perfetta di Mazza. Vittoria in trasferta per il San Giorgio sul campo del Sant’Anastasia: decide Iorio.

I risultati

Neapolis-Boys Caivanese 1-0, D’Errico (N)

Virtus Afragola-Oratorio Don Guanella Scampia 2-2 Vaino (ODGS), Ronga (VA), Mattera (ODGS), Ronga (VA)

Sant’Anastasia-MP San Giorgio 0-1, Iorio (SG)

Barano-Boys Napoli Ponticelli 1-3, Laureto (BN), Esposito (BN), Esposito (BN), Invernini (B)

Vico Equense-Massa Lubrense 1-0, Percuoco (VE)

Virtus San Gennarello-Marchesa 0-3, Blasio (M), Blasio (M), Polise (M)

Carotenuto-San Vitaliano 1-5, Angieri (SV), Pondo (SV), Grassi (SV), Vita (SV), Giannetti (SV)

Terzigno-Saviano 3-0, Polizzi (T), Frulio (T), Polizzi (T)

Agerola-Virtus Junior Stabia 1-1, Liguori (A), Chirullo (VJS)

Nuova Napoli Nord-Cardito Calcio, domenica 3 settembre ore 11.00

Il Punto di Svolta-Pompei Soccer, domenica 3 settembre ore 11.00

Fortitudo Campi Flegrei-Isola di Procida, domenica 3 settembre alle 12.00

Micri-Ottaviano, domenica 3 settembre ore 15.30

San Vito Positano-Sant’Agnello Calcio, domenica 3 settembre ore 15.30

Cimitile-FC Marigliano, domenica 3 settembre ore 16.00

Frattese-Viribus, domenica 3 settembre ore 17.00