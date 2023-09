Promozione Campania - I risultati e i marcatori della terza giornata di campionato

Terza giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

La Neapolis incappa nel primo stop in campionato, arriva una sconfitta in trasferta contro la Polisportiva Puglianello. Padroni di casa avanti con Falanga nella fase conclusiva del primo tempo (40’), in avvio di ripresa gli ospiti pareggiano con Sorrentino (49’). All’87’ il guizzo di Capossela che vale i tre punti per il team locale. Simeoli e Mugione regalano la vittoria alla Virtus Liburia, al Cardito non basta la rete di Paradisone. La Virtus Afragola batte l’Oratorio Don Guanella Scampia. Rossoblu in vantaggio dopo undici giri di lancette. Balsamo dalla destra serve in area Ronga che non lascia possibilità di intervento a Monteleone. Poco prima della mezz’ora c’è il raddoppio. Questa volta dalla sinistra Sepe pesca Varese che di testa gonfia la rete. Un minuto dopo i biancoblu accorciano le distanze con Gaudino. La Virtus ha diverse occasioni per arrotondare il punteggio, ma Bianco, Sepe e Ronga non finalizzano. L’Alvignano (Quaranta e Perrotta) passa in esterna sulla Boys Caivanese (Soviero).

Polisportiva Puglianello-Neapolis 2-1, Falanga (P), Sorrentino (N), Capossela (P)

Virtus Afragola-Oratorio Don Guanella Scampia 2-1, Ronga (VA), Varese (VA), Gaudino (ODGS)

Virtus Liburia-Cardito 2-1, Simeoli (VL), Mugione (VL), Paradisone (C)

Boys Caivanese-Alvignano 1-2, Quaranta (A), Soviero (BC), Perrotta (A)

Cellolese-Isola di Procida domenica 24 settembre ore 11

Nuova Napoli Nord-Fortitudo Campi Flegrei domenica 24 settembre ore 11

Girone B

La Frattese non si ferma e nel big-match di giornata espugna lo stadio Cerulli: battuto il Massa Lubrense nello scontro diretto. Decide Spilabotte con un gol all’89’, successo di misura allo scadere per i nerostellati. Seconda vittoria in campionato per il Barano che sbanca il terreno di gioco del Vico Equense con le reti di Trofa e Invernini. Per la formazione costiera in gol Fiore. Il San Vito Positano abbatte la difesa del Sant’Agnello con lo spunto di Conforto nella ripresa. Pari e patta, con il risultato inchiodato, per Ottaviano e Pompei Soccer. Blitz della Micri sul campo de Il Punto di Svolta, decide Berrino. Il San Giorgio rimonta la Boys Campania Ponticelli: ospiti avanti con Rossi e Laureto, padroni di casa bravi a fare 2-2 con Langella e Ascione. Show tra Sant’Anastasia e Marchesa. Squadra di Cirillo in vantaggio due volte con Saporito, l’autogol di D’Amora e la rete di Visone ristabiliscono la parità.

Vico Equense-Barano 1-2, Trofa (B), Invernini (B), Fiore (VE)

MP San Giorgio-Boys Napoli Ponticelli 2-2, Rossi (BP), Laureto (BP), Langella (SG), Ascione (SG)

Ottaviano-Pompei Soccer 0-0

Il Punto di Svolta-Micri 0-1, Berrino (M)

Massa Lubrense-Frattese 0-1, Spilabotte (F)

San Vito Positano-Sant’Agnello 1-0, Conforto (SV)

Sant’Anastasia-Marchesa 2-2, Saporito (M), aut. D’Amora (S), Saporito (M), Visone (S)

Viribus-Virtus San Gennarello domenica 24 settembre ore 11

Girone C

Sconfitta esterna per il Cimitile, il Lions Grotta cala il tris e vola a punteggio pieno in graduatoria. Riccio sblocca la partita per la squadra irpina, Spica agguanta il pareggio per i granatieri. Brogna nel finale di primo tempo e Barbiero nella ripresa chiudono i giochi sul punteggio di 3-1. Due gol di Cataruozzolo fanno esultare la Savignanese, San Vitaliano ko. 0-0 tra Terzigno e Montesarchio.

Lions Grotta-Cimitile 3-1, Riccio (LG), Spica (C), Brogna (LG), Barbiero (LG)

Savignanese-San Vitaliano 2-0, Cataruozzolo (S), Cataruozzolo (S)

Terzigno-Montesarchio 0-0

FC Marigliano-Saviano domenica 24 settembre ore 15.30

Girone D

L’Agerola conquista la seconda vittoria in campionato: superato l’Atletico Pagani al Comunale. Botta e risposta tra Ruocco e Di Ruocco nel primo tempo, Liguori e Marino firmano il 3-1 nella seconda parte della sfida.

Agerola-Atletico Pagani 3-1, Ruocco (AG), Di Ruocco (AP), Liguori (AG), Marino (AG)

Ebolitana-Virtus Stabia domenica 24 settembre ore 15.00