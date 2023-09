La denuncia di una squadra di Promozione: "Derubati di soldi ed oggetti personali"

“Doveva essere una bella domenica di sport, ma purtroppo non è stato così”, si apre in questo modo il comunicato dell’Isola di Procida, squadra di Promozione. Il club isolano, con una nota ufficiale, ha denunciato quanto accaduto nell’ultima gara disputata: “Al campo Comunale di Mondragone siamo siamo scesi in campo per la terza giornata di campionato contro la Cellolese Calcio, portando un ottimo punto a casa ma che non è bastato a colmare la delusione, rabbia e tristezza per l’accaduto subito. Arrivati al campo, come sempre, abbiamo chiesto le chiavi dello spogliatoio e, dal primo momento, ci sono state negate con la promessa di farcele recapitare prima della gara. Così non è stato ed infatti “qualcuno” è entrato nel nostro spogliatoio derubando soldi ed oggetti personali a staff giocatori e dirigenti. È vergognoso che nel 2023 accadano ancora questi eventi squallidi e di basso basso profilo umano. Visto l’accaduto e i valori in cui la società Procida Calcio e l’isola tutta crede e porta avanti, la società procederà ai dovuti passi legali e allo stesso tempo rifletterà e si riserverà per il continuo del campionato”.