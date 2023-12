Il Giugliano cade al Pinto, la Casertana esulta ed aggancia il Picerno

Serie C Girone C

Battuta d’arresto per il Giugliano, è la Casertana ad esultare con la nona vittoria in campionato e il Picerno agguantato al secondo posto. La squadra di Valerio Bertotto deve arrendersi alla qualità e al cinismo della compagine di Vincenzo Cangelosi, termina 3-1 il derby in uno stadio Pinto senza tifosi.

Bastano poco meno di due giri di lancette ai falchetti per sbloccare il match. Dalla zona laterale Curcio pesca Tavernelli che si aggiusta la sfera sul mancino e batte Russo sul palo più lontano. La reazione gialloblù si registra all’8’ con Salvemini che riceve in profondità, vince il duello con Cadili e con il destro manda sul fondo. L’autore del gol rossoblù si rivede al 17’ con un sinistro deviato in angolo dalla retroguardia ospite. Al 21’ rasoterra dalla distanza di Giorgione, Venturi si rifugia in corner. Sugli sviluppi Caldore si coordina per il tiro al volo ma la traiettoria è alta sopra la traversa. Al 24’ ghiotta chance per i tigrotti con Oviszach che dialoga con Salvemini e, disturbato da Venturi, non trova il tocco vincente. Tante interruzioni e ritmo che si abbassa, il primo temp non ha altro da dire e i padroni di casa rientrano negli spogliatoi con il risultato di 1-0.

Pronti, via e la Casertana mette in difficoltà il Giugliano con un’iniziativa morbida di Curcio al 48’. Il numero dieci, due minuti dopo, dalla distanza trova il raddoppio con una clamorosa giocata, complice anche la posizione fuori dai pali di Russo. Bertotto prova a cambiare qualcosa, ma i gialloblù non riescono ad impensierire Venturi. Soltanto al 74’ De Sena riapre la contesa con il destro dopo un suggerimento di Bernardotto. All’88’ De Rosa calcia a botta sicura, Proietti si immola. Sulla ripartenza Montalto ringrazia Curcio per l’assist e chiude i conti con il 3-1.

Il tabellino

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian (91’ Matese); Curcio (91’ Carretta), Montalto (91’ Turchetta), Tavernelli (65’ Taurino). A disp.: Marfella, Ploskonos, Soprano, Casoli, Paglino, Galletta, Del Prete. All.: Vincenzo Cangelosi

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (77’ Sorrentino), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Berardocco (60’ De Rosa), Vogiatzis (60’ Bernardotto); Ciuferri (77’ Di Dio), Salvemini, Oviszach (60’ De Sena). A disp.: Baldi, Manrrique, Eyango, Scognamiglio, De Rosa, Oyewale, Rondinella, Aruta, De Francesco, Stabile, Nocciolini. All.: Valerio Bertotto

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1

Marcatori: 2’ Tavernelli (C), 51’ Curcio (C), 74’ De Sena (G), 89’ Montalto (C)

Ammoniti: Celiento, Cadili (C), Salvemini, Vogiatzis (G)