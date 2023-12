Il Sorrento riprende la sua corsa, Catania battuto: De Francesco match winner

Serie C Girone C

Il Sorrento riprende la corsa. Dopo lo stop contro il Brindisi, la squadra di Vincenzo Maiuri batte il Catania a domicilio e conquista altri tre punti preziosi in ottica salvezza. Allo stadio Angelo Massimino-Cibali decide un gol di De Francesco.

Il primo sussulto della partita è di Chiricò al 5’ con una conclusione dalla distanza, il mancino non mette in difficoltà la difesa ospite. Passano dieci minuti e il numero 32 mette al centro per Castellini che anticipa tutti e di testa non indirizza verso la porta. Meglio gli etnei nella fase centrale della frazione iniziale. Al 20’ Del Sorbo deve opporsi alla punizione di Chiricò, il portiere rossonero si fa trovare pronto anche sull’incornata di Lorenzini. Al 24’ l’esterno rientra sul mancino e spedisce sul fondo dal limite. Poco dopo la mezz’ora importante opportunità per Todisco dall’interno dell’area, si salva in qualche modo la squadra di Lucarelli. Al 35’ Del Sorbo deve salire in cattedra su Rocca, innescato dal traversone di Marsura. Al 42’ cambia il punteggio, De Francesco fa partire un missile da lontano e fulmina Bethers.

In avvio di secondo tempo subito occasione per il Catania, ma Quaini non colpisce bene al 49’. Il Sorrento si affaccia dalle parti avversarie con una punizione di Loreto che termina a lato. I padroni di casa vanno a caccia del pareggio al 62’ con De Luca e al 64’ con Rocca: quest’ultimo stacca, ma spreca a due passi da Del Sorbo. A metà ripresa altra iniziativa di Chiricò, questa volta rientrando sul sinistro, e Blondett allontana la minaccia. Al 76’ nuovo tentativo dell’attaccante, il tiro a giro finisce di un soffio distante dal bersaglio. I costieri gestiscono il minimo vantaggio e dopo cinque minuti di recupero tornano a casa con un bottino prezioso per la corsa salvezza.

Il tabellino

Catania (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda (78’ Popovic), Curado, Lorenzini, Castellini; Zammarini (71’ Zanellato), Quaini (63’ Chiarella); Chiricò, Rocca, Marsura (63’ Dubickas); De Luca (71’ Bocic). A disp.: Livieri, Maffei, Mazzotta, Deli, Privitera. All.: Lucarelli

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco (90’ Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto; La Monica (69’ Messori), De Francesco, Cuccurullo (91’ Bonavolontà); Badje (77’ Martignago), Ravasio, Vitale (69’ Colombini). A disp.: D’Aniello, Oliva, Di Somma, Caravaca, Scala, Kone. All.: Maiuri

Arbitro: Matteo Canci di Carrara

Marcatori: 42’ De Francesco (S)

Ammoniti: Lorenzini, Quaini, Popovic (C), Loreto, Ravasio (S)