La Turris ribalta il Monterosi, ma non basta: a Teramo finisce 3-3

Una clamorosa rimonta che sfuma nel finale. La Turris va sul doppio svantaggio contro il Monterosi, ma riesce a ribaltare il risultato. Nel finale però arriva la beffa: è 3-3 allo stadio Bonolis di Teramo. Quarto pareggio consecutivo per i ragazzi di Bruno Caneo che devono rimandare ancora l’appuntamento con i tre punti.

Il primo sussulto della gara è di Franco in avvio, la conclusione del centrocampista è imprecisa. Risponde la formazione di Romondini con un tiro di Verde dalla distanza, l’esito non cambia. Al 14’ i padroni di casa passano in vantaggio. Errore di Esempio che scatena la corsa di Bittante, il passaggio al centro è raccolto da Costantino che ringrazia e segna. I corallini provano a reagire e riescono a gonfiare la rete con Maestrelli al 19’, l’arbitro ferma tutto per fallo in attacco di Maniero. Al 26’ Franco serve De Felice, l’attaccante calcia ma non trova il bersaglio. Gli animi si accendono, il direttore di gara allontana Caneo per proteste e al 36’ assegna un rigore al Monterosi per fallo di Maestrelli su Frediani. Dagli undici metri Costantino non sbaglia e raddoppia. La Turris risponde e, dopo un colpo di testa largo di Maniero, riapre la contesa nel recupero con Maestrelli.

In avvio di secondo tempo giocata personale di Franco, l’ex Avellino si porta fino al limite e conclude, Mastrantonio si rifugia in angolo. Al 58’ i biancorossi agguantano il pareggio. De Felice fa partire l’azione, Nocerino si avventa sulla palla in area e supera l’estremo difensore con una botta vincente. Il gol galvanizza la formazione campana che riesce, in maniera clamorosa, a ribaltare il risultato al 62’. Dopo un fraseggio con Franco, Maniero sorprende la retroguardia avversaria e completa la rimonta. Il Monterosi si riprende dal doppio colpo e si fa vedere in zona Fasolino con Frediani e con Silipo. Al 73’ il numero 4 di mister Caneo ci prova con il mancino, l’iniziativa finisce poco alta sopra la traversa. I corallini sfiorano il poker con Matera, ma la beffa arriva all’86’: Vano corregge un tentativo di Bittante e fa 3-3. Termina così la sfida al Bonolis.

Il tabellino

Monterosi (4-3-3): Mastrantonio; Verde, Sini, Piroli, Bittante; Frediani, Tolomello (63’ Vano), Parlati (46’ Di Renzo); Silipo, Costantino (91’ Di Francesco), Palazzino (51’ Fantacci). A disp.: Rigon, Crescenzi, Di Paolantonio, Ekuban, Giordani, D'Antonio, Cordova, Ferreri. All.: Romondini

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio, Frascatore; Cum (74’ Rizzo), Scaccabarozzi, Franco, Burgio (60’ Contessa); De Felice, Maniero (74’ Matera), Nocerino (90’ Guida). A disp.: Iuliano, Pagno, Cocetta, Miceli, Pavone, Onda, Pugliese. All.: Caneo

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Ammoniti: Sini, Palazzino, Mastrantonio, Tolomello, Costantino, Vano (M), Pavone (T)

Espulso: 35’ mister Caneo (T) dalla panchina per proteste