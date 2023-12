Juve Stabia incontenibile, piegata la Virtus Francavilla. Vespe momentaneamente a +6 in vetta

Serie C Girone C

Tre reti davanti al pubblico del Menti, un’altra vittoria in cassaforte e la classifica che dice, al momento, +6 sulla prima inseguitrice. Dopo il pareggio di Crotone e una settimana caratterizzata dagli episodi dello Scida, la Juve Stabia riprende a correre in vetta alla classifica: battuta la Virtus Francavilla a Castellammare. In attesa delle altre gare, con una particolare attenzione rivolta agli impegni di Picerno e Casertana, la squadra di Guido Pagliuca consolida il primato e allunga sulle avversarie.

Subito pericolosa la capolista in avvio con un traversone di Mignanelli dalla corsia, la difesa ospite chiude in maniera provvidenziale su Piscopo. Ottimo approccio al match per i gialloblè, al 3’ ci riprova il calciatore in maglia numero 11 e Forte deve rifugiarsi in angolo con una grande parata. La replica degli ospiti si registra al 12’ con una girata di Artistico che trova pronti i guantoni di Thiam. L’ex portiere della Spal deve intervenire anche al 20’ sul tiro-cross dalla sinistra di Fornito. Al 29’ la Juve Stabia passa in vantaggio. Spunto di Romeo a sinistra e suggerimento per Piscopo che, di testa, supera Forte e sblocca il match. Le vespe, poco più tardi, sfiorano il raddoppio: al 32’ con una botta di Leone e al 44’ con un destro di Candellone. La ripresa si apre con la Virtus Francavilla che spaventa il Menti con una punizione insidiosa di Polidori. Sul versante opposto, calcio piazzato di Bentivegna al 54’ e Forte respinge con i pugni. Passano cinque minuti e l’autore del gol, al termine di una manovra coinvolgente, colpisce il palo. Al 60’ la compagine di Roberto Occhiuzzi va vicino al pareggio ma Thiam è fenomenale su Di Marco e Polidori. Al 73’ altra chance per i padroni di casa: Buglio innesca Piscopo che pesca Candellone a sua volta, l’attaccante spedisce alto da buona posizione. Il ventiseienne invece non sbaglia all’81’: dopo il recupero della sfera da parte di Buglio, Candellone supera un difensore e fulmina Forte con il destro. Nel finale Folino mette il sigillo sulla sfida con la rete del 3-0.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio (92’ Guarracino), Leone (92’ Gerbo), Romeo (87’ Folino); Bentivegna (67’ Erradi); Piscopo (92’ Rovaglia), Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Maselli, D’Amore, Aprea, Rovaglia, Picardi, Ruggiero, Vimercati, Piovanello. All.: Pagliuca

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte; De Marino, Lo Duca (81’ Vantaggiato), Biondi; Carella, Fornito, Di Marco (67’ Izzillo), Nicoli (87’ Zuppel); Macca (67’ Latagliata); Artistico, Polidori. A disp.: Carretta, Ruggiero, Serio, Yakubiv, Enyan, Fekete. All.: Occhiuzzi

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Marcatori: 29’ Piscopo (JS), 81’ Candellone (JS), 92’ Folino (JS)

Ammoniti: Di Marco, Fornito (VF)