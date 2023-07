Sorrento, nuova pedina a centrocampo: ufficiale De Francesco, contratto biennale per l'ex Avellino

Seconda operazione in entrata, ancora un acquisto per il centrocampo del futuro. Dopo aver ufficializzato l’innesto di Vitale dal Monopoli in prestito, questa volta il Sorrento annuncia l’ingaggio a titolo definitivo di un giocatore ex Avellino. Si tratta di Alberto De Francesco che ha firmato un contratto biennale, dunque fino al 30 giugno del 2025, con il sodalizio rossonero. Nato a Roma il 12 ottobre del 1994, il mediano nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze e 5 gol con il Mantova. Nella sua carriera, oltre all’esperienza in Irpinia, ha giocato in Serie C con L’Aquila, la Reggina e l’Ischia. Parentesi anche in Serie B con lo Spezia nel 2018/19. In totale, De Francesco vanta 278 apparizioni con 21 gol tra i professionisti.