Calciomercato Serie C - Il Giugliano stringe per Marotta, Sorrento su Marcone dell'Avellino. Juve Stabia-Candellone, c'è concorrenza

Il Giugliano è pronto a ripartire. Dopo aver annunciato la conferma di mister Raffaele Di Napoli in panchina, la formazione gialloblù continua nel lavoro di sondaggi e trattative per migliorare la rosa per la prossima stagione. Un attaccante è prossimo ad arrivare sul suolo campano, si tratta di una nuova esperienza sul territorio regionale per Alessandro Marotta che in passato ha vestito le maglie di Juve Stabia e Benevento. Per l’ex Viterbese, classe 1986 e autore di 12 gol nell’ultimo campionato, sul tavolo c’è un contratto annuale con opzione di prosieguo per un’altra annata. I Tigrotti pensano anche a potenziare il reparto arretrato: spunta l’idea Marco Caldore, attualmente in forza alla Juve Stabia e in scadenza a giugno 2024. Le Vespe sono ancora sulle tracce di Leonardo Candellone, reduce dall’esperienza con il Pordenone e cercato anche da altre squadre di Serie C. In casa Turris c’è sempre la priorità allenatore: la precedenza per il club rosso corallo è la scelta del prossimo tecnico, il ritorno di Bruno Caneo sembra ormai definito e dunque si cerca una soluzione per la separazione da Gaetano Fontana. Anche il Sorrento si muove. Scelto temporaneamente l’impianto di Potenza per le gare casalinghe, seppur non sia tramontata l’ipotesi Cercola, i rossoneri sono sulle tracce di alcuni esuberi dell’Avellino. La pista più calda porta all’esperto Richard Marcone, ormai fuori dal progetto di Rastelli. Mister Vincenzo Maiuri spera di trattenere inoltre Gianmarco Todisco e Francesco Pio Petito nel roster: il club è all’opera per accontentare il tecnico rossonero.