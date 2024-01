La Juve Stabia vuole blindare il primato, il club prepara il doppio colpo di mercato

La Juve Stabia prepara un doppio colpo di mercato. La squadra gialloblè, capolista del girone C di Serie C, non ha nessuna intenzione di fermarsi e, in vista della seconda parte di stagione, è pronta ad assicurarsi due calciatori utili per potenziare il reparto offensivo di Guido Pagliuca. Le vespe, infatti, stanno definendo l’operazione per Nicola Mosti, trequartista di proprietà del Modena ma reduce dalla parentesi con la Virtus Entella: tredici presenze stagionali per il classe 1998 e una rete messa a segno. Più felice l’esperienza di Andrea Adorante con la maglia della Triestina. Il centravanti classe 2000, cresciuto nelle giovanili di Inter e Parma, ha collezionato sette reti, quattro in campionato e tre in Coppa, in quindici apparizioni. Il club del presidente Langella non vuole lasciare nulla al caso e sta accelerando per chiudere. Secondo le ultime indiscrezioni, già nelle prossime ore i due profili - individuati dal direttore sportivo Lovisa - raggiungeranno Castellammare e andranno a perfezionare l’organico di Pagliuca. Il doppio affare dovrebbe andare in porto sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.