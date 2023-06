Ischia-Simonetti, quale futuro? Poker di squadre sul goleador gialloblù

L’ultima è stata una delle migliori annate della sua carriera, sul lato personale e sul piano del collettivo. Fantasista, bomber, trascinatore e uomo di punta della squadra: Ciro Simonetti, con tanti gol e prestazioni d’alta categoria, ha permesso all’Ischia di lasciare l’Eccellenza e di ritrovare la vetrina nazionale della Serie D. Terzo miglior marcatore del Girone A con 19 reti messe a segno, altre 2 in Coppa Italia: un totale di 21 sigilli nel corso della stagione per il classe 1992. E adesso c’è da prendere una decisione sul futuro. Quale sarà la casacca che indosserà Simonetti nella prossima stagione? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la priorità resta l’Ischia, ma si attende un incontro con la società. L’intoppo principale è rappresentato dal contesto e dalla perenne distanza da casa. Inoltre, l’ultimo rendimento del calciatore ha attirato i riflettori delle squadre napoletane. C’è la fila per assicurarsi l’estro dell’esterno d’attacco. Progetti importanti in Eccellenza si sono fatti avanti: Pompei, Acerrana, Albanova ed Ercolanese. Un poker di squadre al lavoro a fari spenti per accaparrarsi il cartellino di uno dei calciatori più forti attualmente nello scenario regionale. Simonetti e l’Ischia faranno di tutto per continuare assieme, ma l’attenzione è rivolta anche al corteggiamento dalla terraferma.