Real Forio scatenato, colpo Arrulo a centrocampo. Trattativa in corso per un bomber ex Ischia

Obiettivi chiari per il futuro: il Real Forio punta a consolidarsi tra le big del campionato di Eccellenza. È questa la volontà del presidente Luigi Amato che, soddisfatto per la salvezza diretta ottenuta nell'ultima annata, ha intenzione di alzare l'asticella. Un progetto tecnico che va verso la crescita, a confermarlo anche gli ultimi movimenti da parte della società. Dopo la conferma di mister Angelo Iervolino in panchina, il club si è assicurato ancora le prestazioni di un top come Pietro Guatieri per l'attacco e ha blindato la porta con la certezza Piero Iandoli. Il primo regalo alla tifoseria però arriva dalla terraferma con il centrocampista Bruno Arrulo che va a rinforzare la mediana. Un colpo da novanta per la piazza biancoverde, diventata ambiziosa nello scenario del calcio regionale e non solo.

Il classe '96 è un punto fermo dell'Eccellenza. Reduce da diverse parentesi con le maglie portoghesi - Estrela Vendas Novas, U. Santiago, Oriental Dragon FC, União Banheirense, Barreirense - il centrocampista è approdato in Italia, vestendo le casacche di Napoli United, Pompei e Acerrana. Proprio in granata ha chiuso l'ultimo campionato, un'avventura impreziosita dalla finale di Coppa Italia Dilettanti: "Desidero salutare tutti i tifosi del Real Forio 2014 e dire loro che sono davvero contento di poter giocare con i colori biancoverdi. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati". Il calciatore è attualmente in vacanza in Portogallo, nelle prossime settimane sarà atteso a Forio. Intanto, il patron Amato è in pressing su un bomber ormai ex Ischia: si tratta di Franco Padin, attaccante che recentemente si è separato dai colori gialloblù. Trattativa in corso, c'è distanza tra le parti, ma il prestigioso progetto e l'ottimo rapporto con l'isola potrebbero risultare decisivi.