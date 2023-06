Dall'Ischia al mercato, Longo corteggiato: Acerrana in pressing sull'attaccante

Un bomber per l’Acerrana? Dopo aver ufficializzato Orlando Stiletti nella figura di direttore sportivo e annunciato il nuovo allenatore Giovanni Sannazzaro, la società granata è al lavoro per la costruzione dell’organico della prossima stagione. Il Toro, reduce da un campionato altalenante e da un percorso più avvincente in Coppa Italia con la finale raggiunta, è deciso a dar vita a un progetto importante. L’intenzione è ambire alle zone alte del torneo di Eccellenza, l’obiettivo però passerà dall’opera di allestimento della rosa nei prossimi mesi. Uno dei nomi sulla lista della dirigenza è quello di Michele Longo, attaccante che ha lasciato il segno ad Ischia. Archiviata la prima parte d’esperienza alla corte dell’Ercolanese, il goleador napoletano si è trasferito sull’isola dove, assieme alla squadra di Enrico Buonocore, ha tagliato il traguardo della promozione in Serie D. Un’annata da incorniciare per il classe 1997, autore di 17 gol complessivi in campionato: 11 con la casacca gialloblù, 6 con la compagine vesuviana. L’avventura con l’Ischia è terminata dopo il mancato accordo, nelle scorse giornate è arrivato anche il saluto del ventiseienne. Si prospetta per Longo un ritorno alla corte del Toro: il centravanti ha già vissuto una parentesi all’Arcoleo nella stagione 2021/22. La società e lo staff tecnico sarebbero pronti ad accoglierlo, si lavora per un secondo matrimonio tra l’Acerrana e la prima punta.