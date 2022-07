Calciomercato Afragolese, botto in entrata: Da Dalt approda in rossoblù

Un acquisto di spessore per la categoria. L'Afragolese sta operando sul mercato e, nelle ultime ore, ha fatto registrare il tesseramento di Franco Da Dalt. Si tratta di un innesto importante per i rossoblù, intenzionati ad alzare notevolmente il livello dell'organico. Il presidente Niutta ha concluso un affare di rilievo per la prossima Serie D. Reduce dall'esperienza di Lamezia, il funambolo italo-argentino ha lasciato un buon ricordo in Campania:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Franco Da Dalt. Dopo diversi anni di corteggiamento da parte del Presidente Niutta, Da Dalt ha firmato quest'oggi un contratto biennale che lo legherà a lungo nella città di Sant'Antonio. Classe '87 e argentino di nascita, Franco è un centrocampista che può svolgere vari ruoli in quella posizione del campo. Vanta una lunghissima carriera con squadre importanti e tra queste non vanno dimenticate le annate in serie B con la Triestina, in serie C con il Verona, il Foggia, il Varese, il Como, la Turris, in serie D con la Vibonese, l'Avellino, il Campobasso ed il Lamezia dove ha svolto l'ultima stagione prima di approdare ad Afragola".

Queste le prime parole di Da Dalt, dopo aver affidato il suo futuro al club rossoblù: "Sono entusiasta di far parte di questa società, il Presidente Niutta mi seguiva e mi corteggiava da tanti anni, fino a trovare con lui un punto d'incontro ed essere qui oggi. In società ritrovo vecchie conoscenze, come il Team manager Bassolino con cui ho un gran rapporto di amicizia ed il Dg Orefice che ci ha mezzo lo zampino per il mio approdo ad Afragola. Voglio fare bene e sono sicuro riusciremo a toglierci parecchie soddisfazioni per poter regalare gioie ed emozioni ai nostri tifosi".