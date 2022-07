Serie D - Non si arrestano i movimenti di Nola e Afragolese: tre conferme per i bianconeri, un ritorno per i rossoblù

È iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2022/23 e anche i campionato dilettantistici entrano nel vivo dei lavori per la prossima annata. Tra le squadre campane di Serie D più attive ci sono sicuramente Nola e Afragolese che, nelle ultime ore, si sono mosse per confermare e acquistare nuovi elementi. I bianconeri hanno ufficializzato tre permanenze alla corte di mister Rogazzo, mentre i rossoblù hanno annunciato un volto tutt'altro che sconosciuto alla piazza.

Questa l'ufficializzazione del Nola: "Ripartire dalle certezze della scorsa stagione. E’ con queste premesse che il Nola 1925 ha ufficializzato le riconferme per la stagione 2022/2023 di Raffaele D’Orsi, Marco Cassandro e Giuseppe Ruggiero. Protagonisti della cavalcata verso la salvezza, tutti e tre hanno lasciato un segno importante. D’Orsi, leader difensivo classe 1991, ex (tra le tante) di Spal, Sassuolo, Andria, Cavese, Gelbison, è stato autore di ben 6 gol nella passata stagione. Marco Cassandro, ex di Puteolona, Foggia, Giugliano, classe 1994, difensore centrale esperto, arrivato nel mercato invernale ha dato forza e tecnica al reparto arretrato. Giuseppe Ruggiero, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile della Juve e poi in squadre come Pro Vercelli, Nocerina, Ascoli, è stato il numero 10 della rosa ed ha contribuito alla salvezza con 6 gol e 7 assist".

Così invece l'Afragolese sui canali ufficiali: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi che il calciatore Antonio Romeo ritornerà a vestire la casacca rossoblù. Ceduto in prestito in serie D all'Aurora Alto Casertano nel mese di Dicembre, Romeo si è messo in luce con società casertana, siglando la bellezza di 7 goal in una stagione travagliata e tra mille difficoltà, terminata con la retrocessione in Eccellenza".