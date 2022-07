Afragolese, nuovo volto dal mercato estivo: acquistato un jolly in difesa

Un nuovo difensore alla corte di mister Renato Cioffi. L'Afragolese, nelle figure del presidente Niutta e del direttore sportivo Romano, ha chiuso un'operazione in entrata. I rossoblù, per la prossima stagione di Serie D, potranno contare sull'esperienza e sulle qualità del difensore Marco Picascia:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Marco Picascia. Classe '94, Picascia è un difensore dove ha svolto l'ultima stagione in serie D con il Cassino. Durante la sua carriera, Marco ha vestito casacche importanti e tra queste non vanno dimenticate le annate in serie C con Arzanese, Tuttocuoio, Rimini ed in serie D con Foggia, Taranto, Cavese, San Donato Tavernelle e Pomigliano. Mancino naturale, Picascia è arruolabile sia al centro del pacchetto difensivo, sia sulla corsia laterale di sinistra".

Queste le prime parole del neo-acquisto rossoblù: "Sono molto felice di approdare in una piazza come quella di Afragola. Ringrazio mister Cioffi che mi ha voluto fortemente, il Presidente Raffaele Niutta e il Ds Romano. Cercheremo di fare bene e di toglierci tutti insieme belle soddisfazioni. Forza Afragolese".