L'Afragolese è attiva sul mercato: preso il centrocampista Acampora

L'esperienza triennale col Nola che si chiude, la porta dell'Afragolese che si spalanca. I rossoblù fanno registrare un nuovo nome in entrata, Gennaro Acampora - centrocampista ex dei bianconeri - si trasferisce agli ordini di Renato Cioffi. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali dei rossoblù:

"L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Acampora. Napoletano purosangue, Acampora è un centrocampista classe ’89 proveniente dal Nola. Capitano ed autentico beniamino della formazione bruniana negli ultimi tre anni, Gennaro ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, avendo militato in club importanti quali Matera, Turris, Potenza, Monza, Ascoli, Paganese, Avellino, solo per citarne alcuni".

Abile nel classico ruolo di play davanti alla difesa, il nuovo faro del centrocampo rossoblù, ha già le idee ben chiare, queste le sue prime parole dopo la firma: "L’Afragolese è una società che negli ultimi anni, ho sempre ammirato per la sua organizzazione, per il blasone e per i giocatori importanti che ci hanno militato. Era arrivato per me il momento di una nuova esperienza e sono onorato di poter entrare a far parte di questa famiglia. Sono pronto ad iniziare questa stagione con grande entusiasmo e tanta voglia di fare bene".