Il Sorrento piega l'Audace Cerignola ed esulta al Monterisi

Serie C Girone C

Seconda vittoria di fila, terza nelle ultime quattro partite. Il Sorrento batte l’Audace Cerignola, espugna lo stadio Monterisi e scala ancora la classifica, acciuffando la zona playoff. La brigata di Vincenzo Maiuri passa in vantaggio con Ravasio e raddoppia con Vitale, poi rischia nel finale quando gli avversari riaprono la contesa dopo l’espulsione di De Francesco.

Match bloccato nelle fasi iniziali, le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per colpire. Al 15’ i costieri sbloccano il risultato alla prima occasione utile. Badje conquista la sfera sulla trequarti e serve Vitale: traversone per Ravasio che raccoglie il suggerimento e con il destro batte Krapikas. I padroni di casa non riescono a replicare al vantaggio degli ospiti che al 27’ sprecano una potenziale opportunità con Loreto su assist di Vitale. Passano due minuti e risponde Malcore con una girata che finisce sul fondo. Al 31’ Leonetti stacca su un traversone di Ruggiero, ma l’incornata è alta. Al 37’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Capomaggio tenta di sorprendere Del Sorbo, commettendo però fallo sull’estremo difensore rossonero. Il primo tempo va in archivio con un tiro-cross di Russo che spaventa la retroguardia di Maiuri.

Il secondo tempo riparte con una manovra corale del Sorrento, alla conclusione ci arriva Badje che colpisce debolmente: Krapikas neutralizza. Altro sussulto del numero 11, il mancino viene deviato da Ravasio e termina fuori. Al 54’, dopo una punizione di De Francesco respinta dalla barriera, Loreto calcia ma spedisce distante dal bersaglio. Pochi secondi dopo Badje fa partire un destro da lontano che risulta impreciso. Al 62’ squillo della formazione locale con D’Andrea, Del Sorbo blocca in due tempi. Sul capovolgimento di fronte Vitale, servito da Loreto, beffa Krapikas e raddoppia. Al 69’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di De Francesco, ammonito due volte, e i pugliesi accorciano con D’Andrea (1-2) che concretizza dopo il palo colpito da Sainz-Maza. La squadra di Tisci va alla ricerca del pareggio, ma gli uomini di Maiuri si difendono con ordine e al triplice fischio sbancano il Monterisi.

Il tabellino

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia (66’ Sainz-Maza), Capomaggio, Allegrini, Russo; Tascone (90’ Carnevale), Ruggiero (90’ Bianco), Leonetti (66’ Tentardini); D’Ausilio (82’ Sosa), D’Andrea; Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Bezzon, Rizzo, Neglia. All.: Tisci

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (67’ Panelli); Badje (67’ Martignago), Ravasio (91’ Vitiello), Vitale (73’ Bonavolontà). A disp.: D’Aniello, Oliva, Scala, Colombini, Di Somma, Kone, Capasso, Caravaca, Riccardi. All.: Maiuri

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa

Marcatori: 15’ Ravasio (S), 63’ Vitale (S), 71’ D’Andrea (AC)

Ammoniti: Capomaggio, Malcore (AC), De Francesco, Cuccurullo, Martignago (S)

Espulsi: 69’ De Francesco (S) per doppia ammonizione