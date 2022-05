L'Afragolese chiede l'aiuto dei tifosi per il playoff, accesso gratuito contro il Team Nuova Florida: lodevole iniziativa del club

Una partita dal sapore di storia, l'Afragolese è pronta a riscrivere un'altra pagina importante. Contro il Team Nuova Florida in trasferta, la squadra di Franco Fabiano sarà chiamata alla sfida playoff. Una gara complicata contro una compagine collaudata, la società napoletana chiama il pubblico a supporto. Sono 160 i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti: il sodalizio del presidente Raffaele Niutta, con una nota ufficiale, ha diramato le indicazioni per una lodevole iniziativa. I tifosi potranno seguire gratuitamente il gruppo rossoblù in trasferta, questo l'annuncio:

"L'Afragolese 1944, in occasione della prima storica semifinale Playoff di serie D contro il Team Nuova Florida, in programma domenica 5 Giugno alle ore 16:00 presso lo stadio "Marco Mazzucchi" di Ardea (RM), darà la possibilità ai propri tifosi di poter sostenere i colori rossoblù nel Lazio in modo totalmente GRATUITO!!! I tagliandi, messi a disposizione dalla società Team Nuova Florida per il settore ospiti dello stadio, saranno 160. Per tutti coloro che vorranno presenziare a questa importante partita, il Presidente Raffaele Niutta omaggerà loro con: autobus gratuito con partenza dallo stadio "Luigi Moccia", ticket gratuito per ingresso allo stadio, sacchetto pranzo e sciarpa celebrativa della partita. Inoltre per i primi 50 che si prenoteranno, la società omaggerà loro con la maglia da gara ufficiale dell'Afragolese 1944".

Le modalità per prenotarsi

L'Afragolese ha, inoltre, pubblicato le modalità per prenotarsi: "Per effettuare la prenotazione, basterà semplicemente chiamare il numero 333 28 45 997 e lasciare il proprio nominativo al nostro collaboratore. Le prenotazioni saranno chiuse nella giornata di Giovedì, pertanto è importante prenotarsi nel modo più rapido possibile per non perdere questa opportunità. Diamo tutti un sostegno ai nostri ragazzi, che ci hanno regalato gioie ed emozioni incredibili in questa annata. È giunto il momento di spingerli tutti insieme domenica e perchè no, provare a crederCi fino alla fine".