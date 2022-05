Serie D/Girone G - L'Afragolese crolla al Mazzucchi: il Team Nuova Florida cala il poker

Ultima uscita della stagione regolare, l'Afragolese di Franco Fabiano è attesa dal test in esterna sul campo del Team Nuova Florida. Padroni di casa intenzionati a blindare la seconda piazza in classifica, campani decisi a chiudere bene la stagione pur già sicuri della qualificazione ai playoff.

Partono subito forte i rossoblù con Tarascio che mette al centro: Forte colpisce di testa, ma la sfera termina di un soffio a lato. Al quarto d'ora Persichini trova il varco vincente e sblocca il risultato in favore dei locali. Al 22' reagisce la squadra partenopea con una conclusione dal limite dell'area di Marchese: la traiettoria è alta sopra la traversa. Al 24' Campisi compie un vero e proprio miracolo su Persichini lanciato in profondità. Al 28' Bittaye ci prova dalla distanza, senza trovare lo specchio. Al 38' Tarascio scarica per Elefante: il destro si infrange sulla traversa. Nel finale di frazione, passaggio di De Marzo per Longo che aggancia e calcia, Giordani risponde presente.

Ad avvio ripresa, sugli sviluppi di un angolo di De Marzo, Elefante sbuca di testa ma manda oltre la porta. Al 49' chance sprecata da Longo in contropiede: l'attaccante conclude col mancino sul fondo. Al 59' intervento provvidenziale di Giordani su Longo, qualche minuto dopo nuovamente il bomber si scontra con l'ottima giornata dell'estremo difensore avversario. Al 67' De Marzo serve Longo in area di rigore: l'attaccante palleggia e libera un destro che finisce fuori. Nel momento migliore dei rossoblù, la formazione di casa raddoppia con Persichini che gela gli ospiti e cala la sua doppietta. A nove dal termine, si chiude virtualmente la sfida col tris del Team Nuova Florida: ci pensa Cesaretti a mettere in cassaforte il successo. Nelle battute conclusive arriva anche il poker con la firma di Trubiani.

L'ultima giornata della regular season per l'Afragolese va in archivio con una sconfitta: Celiento e compagni dovranno pensare esclusivamente al playoff. L'avversario sarà proprio la truppa laziale.

Il tabellino

Nuova Florida: Giordani, Moretti, Oliana, Malano, Capparella, Tamburlani, Vannucci, Contini, Rocco, Persichini, Katseris. A disposizione: D'Adamo, Miola, Lovaglio, Depetris, Grossi, Menchinelli, Morelli, Cesaretti, Trubiani. Allenatore: Bussone

Afragolese: Campisi, Galletta (71' Tiberio), Forte, Nocerino, Cordato (50' Percuoco), De Rosa (36' De Marzo), Tarascio, Marchese (57' Sibilio), Bittaye, Longo, Elefante (63' Di Franco). A disposizione: Mazzone, Esposito, Van Ransbeeck, Celiento. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Lipizer di Verona

Marcatori: 15' Persichini (NF), 75' Persichini (NF), 81' Cesaretti (NF), 88' Trubiani (NF)