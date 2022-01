Napoli Basket, mercoledì il recupero della gara contro Venezia

Il Napoli Basket torna in campo mercoledì sera. Gli uomini di coach Sacripanti saranno di scena a Venezia contro l'Umana Reyer per il recupero della 13esima giornata di campionato. Il match, che avrà inizio alle 19,30, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Discovery +. Sempre mercoledì 5 gennaio ci sarà anche il recupero del big match tra l'Armani Milano e la Virtus Bologna.

Il match tra il Napoli Basket e la Fortitudo Bologna, in programma domenica 2 gennaio al Palabarbuto, era stato rinviato insieme al resto delle gare della 14esima giornata del campionato di Serie A. La decisione era stata presa dal Presidente della LBA Umberto Gandini, in virtù del repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto anche molte società del campionato. Nei prossimi giorni - ha reso noto la Lega Basket - saranno indicate le modalità di recupero delle gare rinviate.

Il Napoli Basket, dopo due casi di positività tra i giocatori e altri tra componenti dello staff nelle scorse settimane, aveva ripreso la preparazione a cavallo tra Natale e Capodanno dopo uno stop per la quarantena disposta dall'Asl competente.

Riduzione della capienza al 35%, parla il Presidente della Lba Gandini

Il presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini, intervistato dal “Corriere di Bologna”, ha parlato della riduzione al 35% della capienza nei palazzetti al chiuso: “Non ce lo aspettavamo e lo trovo inspiegabile, in un am­biente di vaccinati e con l'ob­bligo di mascherine Ffp2. Un provvedimento che non capi­sco, se paragonato ad altre aree della vita sociale come i trasporti, nei quali non c'è pa­ragone con la pulizia e il con­trollo dei palasport. Un pro­blema che ci porta a un'unica strada: quella dei ristori”.

Per Gandini, nonostante l'emergenza Covid, non è all'orizzonte uno stop del campionato: "Lo scorso anno ab­biamo giocato in condizioni peggiori e siamo arrivati a fi­ne stagione con una sola setti­mana di ritardo. Oggi, sebbe­ne con 11 recuperi che collo­cheremo entro fine gennaio, non vedo il problema a finire nei tempi previsti".