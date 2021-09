GeVi Napoli, tamponi gratuiti per la gara contro l'Olimpia Milano

Bellissima iniziativa della GeVi Napoli in vista della prima gara della stagione contro l'Olimpia Milano. Il club partenopeo, infatti, offrirà un tampone a tutti i possessori del biglietto per la gara contro l'Armani. Il comunicato del club: "La Gevi Napoli Basket comunica che, sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Viva Ticket, è ancora possibile acquistare gli abbonamenti per il Campionato di Serie A 2021-2022. La campagna abbonamenti della Gevi Napoli Basket, per seguire le restanti gare interne al PalaBarbuto, riprenderà dopo la prima giornata di campionato. Intanto, sono ancora disponibili pochi biglietti per assistere alla gara tra Gevi Napoli Basket ed A|X Armani Exchange Milano, valevole per la prima giornata del campionato di serie A, che si disputerà sabato 25 settembre alle ore 20:00 al PalaBarbuto. I biglietti sono acquistabili esclusivamente sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto resteranno chiusi".

GeVi Napoli-Olimpia Milano, tamponi gratis ai tifosi

"In occasione della sfida con l’A|X Armani Exchange Milano, l’ingresso al PalaBarbuto del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 18:00. Per accedere è necessario essere in possesso del Green-Pass, oltre ovviamente al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione verde anche attraverso tampone rapido negativo. La Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra – Via De Sivo 1, Napoli -, partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto per la partita o dell’abbonamento stagionale. I test - si conclude la nota - saranno effettuati esclusivamente nella giornata di venerdì 24 settembre dalle 16 alle 20".

Foto napolibasket.it