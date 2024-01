Influenza, solo la metà degli over 65 si è vaccinata

Sono 528.053 i cittadini che hanno più di 65 anni che, in Campania, hanno preso il vaccino anti-influenzale. La metà del totale.

È quanto risulta dai dati definitivi della Regione Campania su chi ha preso il vaccino anti-influenza.

In Campania secondo i dati gli abitanti con oltre 65 anni sono infatti circa 1 milione e 100.000, di cui dunque la metà ha scelto il vaccino.

L'area campana con maggiore vaccinazione per gli over 65 anni è quella dell'Asl di Salerno che ha 115.543 vaccinati, con al secondo posto l'Asl Napoli 3 che è in 56 Comuni della provincia di Napoli, a sud del capoluogo.

All'Asl Napoli1, che copre tutta la città partenopea, sono 80.631 gli over 65 anni vaccinati.

L'intervista al primario del Cardarelli

Carlo Santoriello, primario di Pneumologia all'Ospedale Cardarelli di Napoli, ai microfoni di NapoliToday ha spiegato: "Questa influenza non è diversa dalle altre, purtroppo la gente continua però a non vaccinarsi". "I danni dell'influenza stagionale non cambiano - prosegue il primario - I sintomi di quest'anno sono molto simili a quelli del Covid e per scongiurare che si tratti di questo occorre fare un tampone. Ma anche le conseguenze dell'influenza possono essere molto gravi, mettendo a rischio, in certi soggetti, anche la vita".