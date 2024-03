Melanoma, Ascierto: "Con immunoterapia rischio ridotto del 30 per cento"

"La medicina sta facendo passi da gigante nel trattamento dei melanomi". Paolo Ascierto, direttore dell'Oncologia dell'Istituto Pascale di Napoli, è stato ospite dell'Ordine delle professioni infermieristiche per presentare gli avanzamenti della ricerca. Avanzamenti di grande rilievo, secondo uno dei massimi esperti mondiali in tumori, grazie all'immunoterapia post operazione.

"Il 50 per cento delle persone con malattie metastatiche può essere guarito. In passato c'era una percentuale importante di ricadute e solo il 40 per cento dei pazienti arrivava a 5 anni di vita. Oggi, il 70 per cento arriva a 7 anni e mezzo. Non è ancora abbastanza perché c'è un altro 50 per cento che ancora muore".

Oltre ai farmaci immunoterapici si parla anche di vaccino: "C'è una sperimentazione importante su un farmaco che non previene il melanoma, ma previene le metastasi. Cioé, il paziente che ha già avuto l'intervento chirurgico vede ridurre il rischio di metastasi".