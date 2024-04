Pronto soccorso nei policlinici: la Federico II dice sì. Mistero Vanvitelli

Svolta per i pronto soccorso nei policlinici universitari. La Federico II ha siglato il protocollo con la Regione Campania per entrare nella rete di emergenza. L'altro policlinico, invece, quello dell'Università Vanvitelli, resta avvolto nel mistero.

Quello di far accedere gli atenei nella rete di emergenza sanitaria è un tema che in Campania si discute da almeno trent'anni. E' una cosa prevista dalla legge ma mai rispettata in questa regione, soprattutto per la resistenza del personale universitario, poco propenso a inserirsi nella bagarre dei pronto soccorso cittadini.

"Con la firma del protocollo si pone fine a un ritardo trentennale - afferma Antimo Morlando, segretario della Funzione pubblica della Cgil Napoli - Grazie alle nostre pressioni e anche all'inchiesta realizzata da NapoliToday nel gennaio 2023, siamo riusciti ad accendere i riflettori su questa vergogna. Quello della Federico II sarà un pronto soccorso simile a quello del Cardarelli".

Non arrivano notizie positive, invece, dalla Vanvitelli. Come denunciato mesi fa dal nostro giornale, il policlinico con sede in piazza Miraglia, nel giugno del 2021, inaugurò in pompa magna alcune sale destinate all'emergenza, con tanto di macchinari nuovi di zecca, per una spesa vicina ai 2 milioni di euro. Tutto, però, è caduto in un silenzio inquietante: "La cosa incredibile - prosegue Morlando - è che ci risulta che quelle stanze siano state svuotate e chiuse a chiave, mentre potrebbero aiutare i pronto soccorso napoletani sempre sull'orlo del collasso".

Abbiamo provato a contattare la Vanvitelli per comprendere le motivazioni della mancata firma del protocollo e del rispetto della legge, ma anche in questa circostanza ci è stato riferito che l'Ateneo e l'Azienda sanitaria non hanno alcun interesse a commentare la vicenda.