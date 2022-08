Weekend a Napoli tra spettacoli, sagre e musei gratis: cosa fare dal 5 al 7 agosto

Isa Danieli in scena per "Vedi Napoli e poi... torni", uno speciale tour notturno in zattera nella Galleria Borbonica, la sagra del Mare Flegrea e quella del Fiordilatte di Agerola, Palazzo Reale aperto venerdì sera al costo simbolico di 2 euro, i suggestivi percorsi serali agli Scavi di Pompei ed Ercolano, la festa delle Lucerne al Borgo Antico del Casamale e la Domenica al Museo con ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali.

Primo fine settimana di agosto ricco di iniziative in città, con eventi per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 5 a domenica 7 agosto:

Domenica al Museo

Il 7 agosto torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, infatti, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Isa Danieli in scena per Vedi Napoli e poi... torni

E' partita il 27 luglio Vedi Napoli e poi... torni, una rassegna di concerti e percorsi guidati - in tutte le Minucipalità - che offre a cittadini e turisti l’opportunità di vedere e vivere la città alla scoperta del suo immenso patrimonio storico, artistico, culturale e naturale. Tra i tanti appuntamenti di questo fine settimana, segnaliamo Raccontami una passeggiata devota”, spettacolo che Isa Danieli porterà in scena domenica al Maschio Angioino “. Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Sagra del Mare Flegrea

Dal 4 al 6 agosto, a Monte di Procida, torna Sagra del Mare Flegrea. Oltre 30 i gazebo schierati nello spazio antistante la darsena che offrono tantissime specialità, tutte da gustare. In programma anche visite guidate geologiche alla riscoperta del percorso naturalistico, musica e tante altre sorprese. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa delle Lucerne al Borgo Antico del Casamale

Torna l'appuntamento con una delle tradizioni più emozionanti e spettacolari in Italia. I vicoli del Borgo Antico del Casamale a Somma Vesuviana, dalla storia millenaria, il 4, 5 e 6 agosto saranno illuminati esclusivamente da migliaia di lucerne accese posizionate su piattaforme geometriche di vario tipo. Tra i vicoli si potranno scoprire scene di vita contadina, tavole imbandite con fantocci e persone reali celebrano la Madonna della Neve. Luoghi metaforici e passaggi temporali in un fitto dialogo tra realtà, sogno e magia. Inoltre, punti ristoro, botteghe artigianali e spazi d’arte accoglieranno i visitatori nei tre giorni di festa. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Fiordilatte Fiordifesta: torna la sagra del fiordilatte

Sabato 6 agosto, ad Agerola torna un appuntamento attesissimo: la Sagra del Fiordilatte e dei prodotti tipici del territorio. Moto più di una semplice sagra, un vero e proprio momento di comunione e di festa alla scoperta dei prodotti tipici agerolesi, dei luoghi storici e dei bellissimi paesaggi dei Monti Lattari. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour in zattera di notte alla Galleria Borbonica

Venerdì 5 agosto, ritorna il fascino Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli. Una piccola cisterna, realizzata alla fine del 1400, delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“. Successivamente si percorrerà un piccolo cunicolo detto di “Pizzofalcone”. Si scenderà ad una profondità di 40 metri nelle viscere della città ad una temperatura percepita 16/18 gradi. Faranno da incredibile cornice al nostro emozionante tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale aperto il venerdì sera a soli 2 euro

Parte l’iniziativa “Venerdì a Palazzo", promossa nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022 con sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’Appartamento Storico sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Lungo il tragitto dell’Appartamento Storico sarà possibile ammirare gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata da Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino. Sarà inoltre visitabile la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi”. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa di Sant'Anna a Bacoli: tre notti e tre grandi concerti gratuiti

Ricco di eventi il cartellone della Festa di Sant'Anna a Bacoli. Tre notti e tre grandi concerti gratuiti: si parte domenica 7 agosto con Stanny Roggiero e i Bottari della Cantica Popolare, lunedì 8 sarà la volta di Edoardo Bennato mentre martedì 9 la chiusura è affidata a Enzo Gragnaniello. Clicca qui per tutte le informazioni

I Venerdì di Ercolano: percorsi serali tra tableaux vivants, luci e proiezioni

Dal 29 luglio, al Parco Archeologico tornano I Venerdì di Ercolano, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di luci, proiezioni di immagini, oltre ai suggestivi “Tableaux Vivants”: un coinvolgente viaggio tra le meraviglie della città antica. Clicca qui per tutte le informazioni

Agosto a Capodimonte tra arte, relax e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte (domenica, ingresso gratuito per la Domenica al Museo). Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio, Salvatore Emblema, The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno. Per tutto il mese di agosto, inoltre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte aprirà le porte ai cittadini anche di sera. Per consentire a chi resta in città di godere di qualche ora in più di relax nel Parco del Real Bosco, la Direzione ha deciso di prolungare fino alle ore 22.00 l’orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola, per l’intero mese di agosto. Dopo le 20.00 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere con l’apertura anche della Tisaneria. Clicca qui per tutte le informazioni