Al Borgo Antico del Casamale torna la Festa delle Lucerne

Al Borgo del Casamale a Somma Vesuviana, dal 4 al 6 agosto, torna la tradizionale Festa delle Lucerne. Alle ore 24 la luce dolce delle lucerne nel cuore della notte, nei vicoli del Borgo Antico che diventano gironi danteschi con i prodotti agricoli e i volti della storia nei cortili.

“Tutto esaurito a Somma Vesuviana, nel napoletano - afferma il sindaco Salvatore Di Sarno -. Pieni i bed and breakfast e alberghi, hanno esaurito i posti. Siamo in presenza di un grande segnale per il territorio. Le tradizioni popolari con il patrimonio culturale, rappresentano la vera e grande opportunità per il volano economico. Avremo turisti italiani e stranieri per la Festa delle Lucerne 2022. Ricordo che la prossima edizione sarà nel 2026. Non solo turisti ma per la prima volta arriverà anche la stampa internazionale in particolare stampa tedesca, spagnola, russa ed anche americana. Dunque la Festa delle Lucerne rappresenta un linguaggio universale. Siamo riusciti a fare inserire la Festa delle Lucerne di Somma Vesuviana all’interno del progetto di valorizzazione territoriale dal titolo “Itinerari nelle tradizioni del Monte Somma – Festa delle Lucerne 2022”, promosso dal Comune di Somma Vesuviana in partenariato con i comuni di Scisciano, Castello di Cisterna, Saviano e San Vitaliano. La valorizzazione della Festa delle Lucerne è co-finanziata dal POC Campania 2014-2020 – Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”.

Il 3 Agosto gli allestimenti dei vicoli, il 4 l’accensione delle Lucerne lungo le quattro porte di accesso al Borgo. Alle ore 21 accensione che potrebbe avvenire alla presenza del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il 5 sarà la serata più significativa con l’uscita della Madonna della Neve dalla chiesa più antica: la Collegiata. La Madonna ferma sul sagrato della chiesa, mentre al buio le donne, da qualche balcone, intoneranno l’Inno alla Madonna della Neve, il 6 Agosto la serata conclusiva. Dunque si spegneranno le luci al Borgo, i cui vicoli saranno illuminati solo dalle migliaia di piccole lucerne posizionate su piattaforme dalle forme geometriche variegate. Gli specchi amplificheranno ulteriormente il gioco di luci. Tutti i partecipanti saranno parte della festa, anime vagabonde con le loro sagome riflesse sulle Antiche Mura. E’ evento unico al Mondo, una tradizione popolare simile esiste solo in Perù.

Tutto pronto per il Press Tour al quale si sono accreditate importanti testate giornalistiche nazionali ed internazionali.

“Siamo ben felici – ha proseguito Di Sarno – di ospitare le testate giornalistiche nazionali ed estere. Dobbiamo portare nel mondo le nostre meravigliose tradizioni popolari. Inoltre abbiamo pubblicato sul sito del Comune l’avviso agli esercenti per la presentazione dell’istanza all’occupazione del suolo pubblico nei giorni 3 – 4 – 5 – 6 Agosto. Le tradizioni popolari, oggi in un periodo in cui l’economia è duramente colpita, rappresentano una grande opportunità di rilancio per il territorio”.

Fitto il programma della Festa:

Mercoledì 3 Agosto allestimento dei vicoli con la partecipazione di tutti gli abitanti del Borgo Antico del Casamale. Giovedì 4 Agosto dalle ore 8, allestimento e preparazione delle cupole e delle strade del borgo, alle ore 21 l’accensione delle lucerne lungo le quattro porte di accesso al Borgo, con la presenza delle autorità invitate e non sarebbero escluse le presenze del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Alle ore 21 e 15 l’accensione delle lucerne nei vicoli ad opera della persona più anziana del vicolo. Venerdì 5 Agosto alle ore 11 visita guidata al Borgo tra le opere del ‘600 di Pacecco De Rosa e i Murales contemporanei di Francisco Bosoletti, ma anche i meravigliosi cortili con i prodotti agricoli territoriali e l’allestimento della Festa e le antiche chiese. Alle ore 20 e 15, l’uscita della Madonna della Neve dall’antica chiesa della Collegiata. La Madonna si fermerà sul sagrato della chiesa e le donne, al buio, da un balcone, intoneranno l’Inno alla Madonna. Poi suggestiva processione tra vicoli e lucerne. Sabato, alle ore 8, al Borgo la preparazione delle cupole e delle strade.

Si tratta di una delle tradizioni più emozionanti e spettacolari in Italia. I vicoli del Borgo Antico del Casamale, dalla storia millenaria, il 4 – 5 – 6 di Agosto saranno illuminati esclusivamente da migliaia di lucerne accese posizionate su piattaforme geometriche di vario tipo. All’ingresso di alcuni vicoli sarà possibile ammirare le scene morte, con pupazzi cuciti e ricamati dalla popolazione del Borgo o vive e dunque con persone riunite intorno a tavole bandite e piene dei vari prodotti agricoli del territorio. In fondo ai vicoli, un insieme di specchi alimenterà il gioco dei riflessi di luce. La Festa delle Lucerne narra, descrive, il passaggio dalla vita terrena a quella eterna. Le sagome delle persone viventi, anche di coloro i quali partecipano e assistono, grazie alle lucerne che non dovranno mai spegnersi, diventeranno ombre proprio sull’antica Cinta Muraria.

Ed è Boom di turisti per la Festa delle Lucerne a Somma Vesuviana con le strutture ricettive che stanno facendo registrare il tutto esaurito! Accreditata anche la stampa internazionale al Press Tour programmato per il 5 e il 6 di Agosto

Il 5 Agosto sera la Madonna sul sagrato della chiesa più antica. Le donne al buio, non si vedranno, ma si ascolteranno con l’intonazione dell’Inno alla “Madonna della Neve”.

Il 5 Agosto sera, sarà la Madonna della Neve ad uscire dalla Collegiata, la più antica delle chiese con la volta in oro zecchino e le opere di Pacecco De Rosa (altre sono in Spagna). E' davvero l'emozione viva, potente. Siamo in presenza di una Festa altamente spettacolare per il suo scenario. Nell'arco di pochissime ore si assisterà alla profonda trasformazione di tutto ma proprio tutto il Borgo del Casamale. Un intero popolo che partecipa in varie forme: dal ricamo alla cucitura dei pupazzi e persino i dolci saranno veri, preparati nei cortili ottocenteschi del Borgo per essere posizionati quasi in devozione all'ingresso dei vicoli.

Un Borgo ricco di meraviglie tra murales, un grande patrimonio culturale e cinte murarie antiche risalenti alla dominazione spagnola. La Festa delle Lucerne è anche il trionfo di un grande gioco di luci.

Centinaia e centinaia di lucerne ad olio disposte su delle strutture di legno che hanno una forma geometrica tipica per ogni vicolo: cerchi, quadrati, rombi, triangoli. Un percorso suggestivo, attraverso lo scorrere del tempo illuminato da centinaia di piccole fiammelle, un tempo pervaso e nutrito di magia e incantesimo.

Luoghi metaforici e passaggi temporali in un fitto dialogo tra realtà, sogno e magia. Scene di vita contadina, tavole imbandite con fantocci e persone reali celebrano la Madonna della Neve. Punti ristoro, botteghe artigianali e spazi d’arte accolgono i visitatori nei tre giorni di festa.

La Festa delle Lucerne descrive o meglio racconta il passaggio dalla vita terrena all’eternità, rendendo omaggio alla produzione agricola e al patrimonio ambientale. I vicoli si trasformano in veri gironi Danteschi.

Tra le più suggestive tradizioni vesuviane. Un antichissimo rito agricolo propiziatorio, rappresentazione dei cicli della natura e l’inevitabile passaggio dalla vita alla morte.