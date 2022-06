Torna la Sagra del Mare Flegrea tra eccellenze gastronomiche e divertimento

Dal 4 al 6 agosto, a Monte di Procida, torna Sagra del Mare Flegrea.

Organizzata e gestita dall'Associazione Vivi l'Estate, con il patrocinio del Comune di Monte di Procida e del FLAG PESCA, la Sagra è un atteso appuntamento che si ripete ormai da oltre trent'anni nello scenario suggestivo dell’insenatura di Acquamorta, proponendo le prelibatezze della gastronomia flegrea e gli ottimi vini locali. E poi musica e danze per il divertimento di tutti.

La Sagra del Mare Flegrea ha anche l'obiettico di promuovere, valorizzazione e difendere il territorio. Non mancheranno, infatti, anche delle visite guidate geologiche alla riscoperta della zona, lungo tutto il percorso naturalistico esistente.

Oltre 30 i gazebo schierati nello spazio antistante la darsena che offrono tantissime specialità, tutte da gustare: impepata di cozze, pizzette d’alghe, frittura mista di pesce e vini locali, bruschette, dolci e poi piatti cucinati 'live' direttamente sulle banchine dai

ristoranti.

"Sotto questi stand - spiegano gli organizzatori - offriamo ai visitatori tutto quello che potrebbero desiderare di trovare in una sagra.

I primi cinque stand infatti accolgono i Ristoranti che partecipano alla nostra manifestazione. Ogni ristorante gestisce il suo team e le sue cose in piena autonomia, permettendo quindi un lavoro assolutamente naturale e capace di sfornare autentiche prelibatezze anche in un posto così poco convenzionale e distante dalle cucine tipiche dei ristoranti.

Subito dopo ci sono gli stand delle fritture: 2 stand dove si possono assaggiare delle abbondanti porzioni di frittelle d’alghe e una frittura di pesce azzurro freschissimo, acquistato presso i pescatori locali, che ogni anno riscuote sempre grandissimo successo anche tra i visitatori più giovani.

Non poteva certo mancare lo stand delle cozze che regala profumi e sapori tipicamente marinari, e quello delle bruschette che richiami gli stessi sapori. Ma c’e’ anche il dolce. E che dolce. Sapientissimi pasticcieri locali offrono infatti delle torte spesso sperimentate proprio per la nostra manifestazione (es. la Lingua montese). La bontà anche di questo piccolo “sfizio” è facilmente documentabile.

Altri stand invece riguardano le bibite. Quelle molto “commerciali” ma anche uno stand dedicato ai vini pregiati della nostra zona. Vini dei campi flegrei che raccolgono sempre parole di elogio anche dai palati più raffinati.

E se questo a qualcuno non bastasse, ecco organizzati, nelle stesse serate, spettacoli musicali, danze folcloristiche (un vero Festival delle Tammorre e non solo). Stand con l’esposizione di prodotti tipici dell’artigianato locale e dei nostri amici sponsor pronti ad accogliere i nostri visitatori con le loro offerte migliori. Insomma, serate di festa cullati tra mare, gastronomia e divertimento".

"La Sagra del Mare Flegrea - commenta il sindaco Giuseppe Pugliese -, organizzata e gestita dall Associazione "Vivi l'Estate", è gastronomia, tradizione, coinvolgimento, divertimento, spettacolo. Si assaporano frittelle d'alghe, fritture di pesce freschissime, cozze a km 0, primi piatti proposti da vari ristoratori locali, frutta, dolci tipici delle rinomate pasticcerie locali, il tutto annaffiato da eccellenti vini flegrei. Una serie di stands armonici e lineari, panche e tavoli, lo sfondo del mare e del cielo, lampioni che proiettano la loro luce in uno al bagliore della luna e delle stelle, creano un'atmosfera magica, impreziosita da musiche, spettacoli e danze folcloristiche.

L'esperienza maturata negli anni, un entusiasmo giovanile mai scemato, il coinvolgimento attivo di operatori e giovanissimi, una sapiente regia, assicurano il successo dell'evento, consolidatosi come uno dei più prestigiosi della Campania e rendono giustizia ad un territorio unico per cultura, tradizione, storia e paesaggio. Migliaia di avventori si deliziano ogni serata nella splendida cornice di Acquamorta. Vivi l'Estate, col pieno appoggio dell'Amministrazione Comunale, ha fatto della sostenibilità ambientale il suo distintivo. Piatti, bicchieri e posate in materiale compostabile ed ecosostenibile, differenziazione sul posto dei rifiuti con postazioni dedicate e presidiate.

La Sagra del Mare Flegrea è diventata la Nostra Sagra, conosciuta ben oltre i confini metropolitani, capace di attrarre ogni anno flussi di visitatori che da sparute centinaia sono oramai diverse migliaia.

Provo orgoglio - conclude il primo cittadino - ad essere Sindaco di una Comunità accogliente e laboriosa che si connota per grandi eventi come la Sagra che ben sa esaltare le nostre tradizioni e la nostra vocazione turistica. Per la sua straordinaria valenza sosterrò sempre la Sagra e....... invito tutti a fare altrettanto".

Partener della manifestazione, il “Pastificio Guido Ferrara”.