Fiordilatte Fiordifesta, torna la Sagra del Fiordilatte e dei prodotti tipici di Agerola

Sabato 6 agosto, ad Agerola torna un appuntamento attesissimo: Fiordilatte Fiordifesta, la Sagra del Fiordilatte e dei prodotti tipici del territorio.

Moto più di una semplice sagra, un vero e proprio momento di comunione e di festa alla scoperta dei prodotti tipici agerolesi, dei luoghi storici e dei bellissimi paesaggi dei Monti Lattari.

La serata vedrà ovviamente protagonista il fiordilatte, ingrediente principe della Pizza Margherita “a portafoglio” preparata dall’antica pizzeria da Michele Napoli con la partecipazione di Enrico Porzio.

Alle ore 21,00, poi, in piazzale San Pietro è in programma anche il concerto di Fiorenza Calogero in Anima Folk.