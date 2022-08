Festa di Sant'Anna, Edoardo Bennato in concerto gratuito a Bacoli

Ricco di eventi il cartellone della Festa di Sant'Anna a Bacoli. Tre notti e tre grandi concerti gratuiti con Stanny Roggiero e i Bottari della Cantica Popolare, Edoardo Bennato ed Enzo Gragnaniello. Ad annunciarlo, è lo stesso sindaco della cittadina, Josi Gerardo Della Ragione:

"Edoardo Bennato a Bacoli! Era una promessa fatta alla città. Vivremo un concerto di piazza, gratuito. Lunedì 8 agosto. Sul lago Miseno. Una notte magica. Aperta a tutti. Accanto alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato. Sul palco, uno dei cantautori internazionali che più tra tutti hanno cantato i Campi Flegrei. Ma c’è tanto altro. Ci prepariamo a vivere un finale bellissimo della festa in onore della Santa Patrona.

Sabato 6 agosto, ospiteremo i Bottari della Cantica Popolare.

Domenica 7 agosto, la Santa Processione di Sant’Anna, che attraverserà le strade del paese. Mancava dal 2019. Una tradizione fortissima, ecclesiastica, identitaria. Una giornata che unisce tutti i bacolesi sparsi nel mondo. Lunedì, Bennato.

Martedì 9 agosto, il gran finale. Concerto di Enzo Gragnaniello e spettacolo pirotecnico. Sempre di sera, sempre sulle sponde del lago. E sempre gratuito.

Torniamo a riempire le piazze, a vivere la nostra terra. La città, durante questi spettacoli, sarà vivibile a piedi. Adotteremo il piano traffico realizzato in occasione del concerto di Francesco De Gregori, nell’estate 2015. Una grande isola pedonale, che partirà dall’incrocio tra via Lungolago e via Risorgimento. Fino all’imbocco di via Petrarca. Tre notti, tre grandi eventi. Sarà possibile sostare le auto nei parcheggi della litoranea o di via Risorgimento. E, attraversando la pista ciclabile, raggiungere in pochi minuti il luogo della festa. Ringrazio quanti stanno facendo tanto per realizzare questo ritorno alla normalità. La Festa di Sant’Anna. Luminarie, bancarelle, concerti, bande, tanta gente in strada. Vi aspettiamo a Bacoli. In uno scenario mozzafiato. A due passi dal porto militare più importante dell’Impero Romano. Misenum. A due passi dal Centro Storico, dalla Sibilla di Jorit, dalla Piscina Mirabilis, dalla Marina Grande di Bacoli. Si torna a gioire. Tutti, insieme. Un passo alla volta. Anzi. Un concerto alla volta".