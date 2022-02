Weekend a Napoli tra musica, tour e spettacoli: cosa fare dall'11 al 13 febbraio

San Gregorio Armeno celebra San Valentino con una rassegna dedicata all'amore in ogni sua forma, al Trianon protagonista la voce unica di Enzo Gragnaniello, all'Augusteo va in scena l'ironia di Paolo Caiazzo, al Museo di Capodimonte si entra in coppia con un biglietto solo e per i più piccini l'appuntamento è a Pietrarsa con la scuola magica di Harry Potter.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, concerti, incontri e speciali tour guidati: tutti eventi programmati nel più stretto rispetto delle normative vigenti anti-Covid tra green pass rafforzato, mascherine e distanziamento.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere - in sicurezza - a Napoli dall'11 al 13 febbraio:

San Gregorio Armeno "in Amore a 360 gradi"

La storica via delle botteghe artigiane di presepi e pastori celebra San Valentino con 10 giorni dedicati all'amore in tutte le sue forme. La rassegna è stata inaugurata il 3 e andrà avanti fino al 14 febbraio con speciali opere artigianali dedicate all'amore "inteso a 360 gradi", visite, installazioni e concorsi di poesia. Clicca qui per tutte le informazioni

Musica al Trianon Viviani con Raiz e Hengeller, Gragnaniello e Calogero

Un fine settimana tutto in musica al teatro della Canzone napoletana. Venerdì, sul palco ci saranno Lorenzo Hengeller e Raiz in “Compagni di scuola e di note” [INFO QUI]. Sabato, l'appuntamento è con la voce unica di Enzo Gragnaniello che presenterà al Trianon Viviani alcuni brani di Rint’ ‘o posto sbagliato [INFO QUI]. Infine, domenica, protagonista Fiorenza Calogero con un concerto tutto dedicato a Raffaele Viviani [INFO QUI]. .

Speciale San Valentino a Capodimonte: si entra in due con un biglietto solo

Domenica 13 (e poi nel giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio), si entra in coppia al museo ma paga uno solo. Una promozione per tutti gli innamorati che desiderano trascorrere del tempo immersi nella magia delle opere d’arte esposte nella Reggia. E sul Belvedere di Capodimonte, davanti a uno dei panorami più belli della città, uno speciale cartello di obbligo inviterà tutti a scambiarsi un bacio e a condividere gli scatti più belli sugli social. Inoltre, domenica 13 febbraio alle ore 12, è prevista la visita guidata “Tutte le forme dell’amore” a cura degli storici dell'arte de Le Nuvole, servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte dedicata al tema dell'Amore, quello con la A maiuscola. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Miglio Sacro, alla scoperta dei tesori nascosti del Rione Sanità

Un itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori nascosti del Rione Sanità. Percorrere il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione. Il tour si terrà sabato 29 gennaio dalle ore 9. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena al Teatro Augusteo

Al Teatro Augusteo di Napoli, fino a domenica 13 febbraio, Paolo Caiazzo sarà protagonista in scena con la commedia Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?, uno spettacolo in due atti scritto e diretto da Paolo Caiazzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli

Il Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli ospita la mostra Aniello Falcone, il Velázquez di Napoli. Visto l'enorme successo di visitatori, l'esposizione dedicata al grande pittore napoletano della prima metà del Seicento è stata prorogata fino al 30 aprile. Inoltre, ogni weekend, la visita guidata è inclusa nel biglietto d'ingresso. Clicca qui per tutte le informazioni

'O Sud è fesso: Trampetti, Ruotolo e Romano in scena al Nest

Al teatro Nest, l'11 febbraio, musica e reading si fondono in 'O Sud è fesso, uno spettacolo nato dall'incontro tra i musicisti Patrizio Trampetti e Jennà Romano con il giornalista Sandro Ruotolo. Clicca qui per tutte le informazioni

Alla scoperta dei luoghi più romantici di Napoli con le bici 'baciate'

Torna lo speciale appuntamento promosso da Biketour Napoli per il giorno degli Innamorati: un tour della città in tandem o con bici “baciate”. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe Di Napoli e attraverserà i luoghi più romantici della nostra città dal Castel dell'Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla fontana degli innamorati, intrecciando i luoghi con le storie d'amore della città. Per questa edizione 2022, l'appuntamento è doppio: il tour si svolgerà sia domenica 13 febbraio (alle ore 10) che lunedì 14 febbraio (alle ore 19). Clicca qui per tutte le informazioni

Zattera in Love, romantico tour alla Galleria Borbonica

Sabato (e in replica nel giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio), torna il fascino della Galleria Borbonica nella sera di San Valentino con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera, per trascorrere una romantica serata nel sottosuolo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... Pietrarsa si trasforma nella scuola magica di Harry Potter

Maghi e streghette in azione tra pozioni magiche e manici di scopa, lungo i vagoni dei treni storici del Museo di Pietrarsa per rievocare la magica atmosfera di Hogwarts e gli incantesimi stupefacenti del maghetto più famoso al mondo, Harry Potter. Sabato 12 e domenica 13 febbraio al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, alla guida del direttore Oreste Orvitti, è di scena il «Binario Magico», il nuovo travolgente evento firmato «Ma dove vivono i Cartoni?», una produzione di «Animazione in corso Srl». Un evento pensato e studiato per le famiglie, come nello stile degli organizzatori, che troverà d’accordo grandi e piccini. Clicca qui per tutte le informazioni

Clicca qui per scoprire il nostro Speciale San Valentino 2022 a Napoli