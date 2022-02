San Valentino 2022 a Napoli: gli appuntamenti dedicati al giorno degli Innamorati

Un romantico tour in bici 'baciate', una speciale rassegna dedicata all'Amore a 360° a San Gregorio Armeno, uno spettacolo sulle vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, un romantico itinerario in zattera nel sottosuolo di Napoli, lungo la Galleria Borbonica e tanti altri eventi speciali: quest'anno non manca di certo la scelta per festeggiare e vivere al meglio il giorno (o meglio, la settimana) degli Innamorati (e dell'Amore in generale) a Napoli.

Tutti gli eventi in programma si svolgeranno in sicurezza, nel più stretto rispetto delle normative anti Covid-19.

Ed ecco gli appuntamenti selezionati da NapoliToday (elenco in continuo aggiornamento):

San Gregorio Armeno "in Amore a 360 gradi"

La storica via delle botteghe artigiane di presepi e pastori celebra San Valentino con 10 giorni dedicati all'amore in tutte le sue forme. La rassegna è stata inaugurata il 3 e andrà avanti fino al 14 febbraio con speciali opere artigianali dedicate all'amore "inteso a 360 gradi", visite, installazioni e concorsi di poesia. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour di San Valentino con le bici 'baciate'

Torna lo speciale appuntamento promosso da Biketour Napoli per il giorno degli Innamorati: un tour della città in tandem o con bici “baciate”. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe Di Napoli e attraverserà i luoghi più romantici della nostra città dal Castel dell'Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla fontana degli innamorati, intrecciando i luoghi con le storie d'amore della città. Per questa edizione 2022, l'appuntamento è doppio: il tour si svolgerà sia domenica 13 febbraio (alle ore 10) che lunedì 14 febbraio (alle ore 19). Clicca qui per tutte le informazioni

Fantasmi d’Amore: una serata con gli spettri innamorati

Il 14 febbraio, una serata con gli spettri innamorati al piccolo Teatro Il Pozzo e Il Pendolo di piazza San Domenico Maggiore a Napoli. Le vicende dei fantasmi innamorati che popolano la nostra magica città, un menù di degustazioni e le note struggenti della tradizione partenopea dal ‘600 all’800, per un san Valentino da non dimenticare. Clicca qui per tutte le informazioni

Zattera in Love, romantico tour alla Galleria Borbonica

Sabato 12 e poi ancora lunedì 14 febbraio, torna il fascino della Galleria Borbonica nella sera di San Valentino con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera, per trascorrere una romantica serata nel sottosuolo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli in Musica: tour e canzoni d'amore

Domenica 13 febbraio, in vista di San Valentino, Heart of the City, in collaborazione con l'Associazione Artigiani e Commercianti di Via Tribunali, promuove un tour speciale nel centro storico dedicato alle storie d'amore e alle canzoni napoletane. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli in love: speciale tour di San Valentino

Il 14 febbraio, l’associazione De Rebus Neapolis organizza uno romantico percorso nel cuore di Napoli, un viaggio tra le storie d’amore più coinvolgenti e appassionate diventate parte integrante della storia della città. Clicca qui per tutte le informazioni