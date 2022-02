San Valentino, torna lo speciale tour con bici “baciate”

Biketour Napoli ormai da sette anni organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, San Valentino si trasforma in un'occasione per poter vedere quello che ci circonda con occhi diversi.

La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe Di Napoli (di fronte il Museo Archeologico di Napoli) e attraverserà i luoghi più romantici della nostra città dal Castel dell'Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla fontana degli innamorati, intrecciando i luoghi con le storie d'amore della nostra città.

Quest'anno, l'appuntamento è doppio: il tour si svolgerà domenica 13 febbraio (ore 10) e lunedì 14 febbraio (ore 19).

Info e prenotazione obbligatoria:

biketournapoli@gmail.com

3791362755 / 3313374130

Per prenotazioni e pagamento entro il 9 febbraio il costo è di 25 euro a persona.

Per prenotazioni dal 10 febbraio il costo è di 30 euro a persona.

Il prezzo è comprensivo di noleggio bici muscolari o elettriche, accompagnamento, aperitivo. L'andatura della pedalata sarà molto tranquilla e alla portata di tutti. La durata di poco meno di 3h comprensive delle soste. L'evento è a numero chiuso, raggiunto il numero massimo di partecipanti, saranno chiuse le prenotazioni.