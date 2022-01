San Gregorio Armeno "in Amore a 360 gradi" per San Valentino

Giovedì 3 febbraio alle ore 12.00, in via San Gregorio Armeno, precisamente nei pressi della Chiesa di San Gennaro all'Olmo, si inaugurerà la seconda edizione di "San Gregorio Armeno in AMORE a 360 gradi" che durerà fino al 14 febbraio.

L’organizzazione dell’iniziativa è a cura dell'associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" che ha invitato l’Assessore al Turismo Teresa Armato (e che riceverà in dono una statuetta), la Presidente della IV Municipalità Maria Caniglia e il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola.

Per l'occasione, ogni bottega artigianale realizzerà opere dedicate all'amore inteso a 360 gradi: sarà una celebrazione dell’amore in ogni sua forma, poiché è l’amore la forza «che muove il sole e le altre stelle».

“Con questa iniziativa vogliamo dare un messaggio di speranza – sottolinea l’architetto Gabriele Casillo, Presidente dell’Associazione – deve finire il tempo della paura, delle divisioni, delle differenze, della depressione, della violazione dei diritti umani: è arrivato il momento dell’amore, della pace, dell’inclusione, della libertà e della speranza”.

L’iniziativa proseguirà con la visita nelle botteghe artigiane per ammirare le opere realizzate dagli artigiani per questa occasione.

Durante le due settimane dell’iniziativa sono previste altre sorprese per i visitatori, come quella messa in campo da “Poesie Metropolitane" e dalla associazione AMUNA Aps.

Per l'occasione l'Associazione culturale no profit “Poesie Metropolitane” ha deciso di celebrare a San Gregorio Armeno la IV edizione di “Poesie Metropolitane in Love”, un concorso di poesia dedicato al tema dell’amore universale; al quale sarà possibile partecipare dal 18 gennaio all’8 febbraio 2022 con una poesia di massimo cinque versi.

La quota di partecipazione è di € 10,00 e servirà a raccogliere i fondi necessari per il materiale (vernice e pennelli) e la realizzazione dell’evento. Regolamento e scheda di partecipazione sono disponibili sulla pagina fb dell’associazione o può essere richiesto tramite e-mail contestpoesiemetropolitane@gmail.com

Domenica 13 febbraio l’evento.

Dalle 10:30 alle 13:00 l’associazione donerà a tutti i passanti dei segnalibri con le poesie di tutti i partecipanti al concorso e organizzerà un Reading di poesia sul tema dell’amore, aperto a tutti.

Dalle 20:00 l’artista FlaviaFlab dipingerà una sua personale opera d’arte con la poesia vincitrice del concorso, sulla saracinesca della Bottega Maddaloni .

Mentre l’iniziativa dell’associazione AMUNA Aps sarà “Non dire una parola che non sia d’amore!”

"Un foglio bianco attaccato al muro. Pennelli. E tutto quello che hai da dire sull’amore… In fondo che cos’è l’amore? Dolcezza, rabbia, eros, pienezza, perdita? Un bacio rubato, un bacio negato o un bacio regalato? E tu, come lo esprimi? Noi metteremo un grande foglio bianco, grande quanto una parete sul muro di una strada di Napoli. Avrai a disposizione i pennelli e i colori, poi starà a te comunicarci il tuo modo d’amore! Con una frase, una parola, un disegno, un graffio, tutto ciò che quella parete ti suggerirà, in modo estemporaneo, senza freni e mediazioni".

L’Associazione Muna: Multicontaminazioni Napoli aps ha deciso di partecipare alla rassegna che si terrà dai primi di febbraio e si concluderà il 14 febbraio, con il progetto Non dire una parola che non sia d’amore!

Il progetto è inteso come un’opera effimera che vuole dare voce alle più disparate immagini e parole sull’amore, attraverso l’installazione di fogli cartonati sulla parete di un muro nel centro storico di Napoli, piazza San Gaetano, coinvolgendo i passanti e i partecipanti alla manifestazione, invitandoli ad esprimere sulla finta parete i loro pensieri sull’amore.

La ‘finta parete’ o la ‘tela bianca’ è stata pensata per sostituire e non danneggiare l’arredo urbano, ma capace di sostituirsi ad un muro silenzioso per raccogliere in un lasso di tempo che è quello della manifestazione, le voci delle persone che abitano la nostra città e sul loro modo di pensare, vivere ed esprimere l’amore in senso universale.

L'associazione si farà carico di mettere a disposizione di chi vorrà partecipare alla creazione di questa grande tela raccoglitrice dei sentimenti e dei pensieri sull’amore, la parete, i pennelli e i colori.

Per due giorni, 13 e 14 Febbraio verrà proprosta quest’installazione in piazza San Gaetano, per l’intero arco della giornata, in contemporanea alle altre associazioni presenti.

La parete sarà realizzata attraverso l’uso di pannelli ricoperti di carta da imballaggio bianca, da posizionare in piazza San Gaetano appoggiata su superficie muraria scelta ad hoc nel centro antico di Napoli. L’installazione sarà rimovibile e non permanente al fine, come detto, di non danneggiare l’arredo urbano ed essere rimossa alla fine della manifestazione.

Anche l’associazione “Commercianti Mercato Pendino” presieduto dal Presidente Esposito Pietro parteciperà alla festa di San Valentino con una serie di iniziative nella zona di piazza Mercato e zone limitrofe.

Mentre al Largo di Arianiello, all’altezza di via Tribunali e via Atri nel Centro Antico di Napoli, dal giorno 9 febbraio 2021, sarà addobbata di fiori è ci sarà un arco di cuori sotto al murales di Diego Armando Maradona dove tutti gli innamorati possono abbracciarsi con lo sfondo del mitico Diego. In questa OCCASIONE IL My Street offrirà un aperitivo a tutti gli innamorati che si abbracciano sotto l’arco dell’amore.