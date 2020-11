In autunno o in inverno, un "ruoto" di pollo con patate e piselli al forno è una vera coccola. Un vero e proprio comfort food facilissimo da preparare ma che accontenterà grandi e piccini. Pochi ed economici (ma saporiti) ingredienti, tutti insieme al forno e il gioco è fatto... per portare in tavola una cena speciale.

Vediamo insieme, allora, come preparare il pollo al forno con patate e piselli:

Ingredienti

4 pezzi di pollo grandi e di buona qualità (noi abbiamo scelto 2 cosce con relative 2 sovracosce)

1 kg di patate

300 gr di piselli (anche surgelati)

una decina di pomodorini maturi ma sodi

200 ml di vino bianco

1/2 cipolla

sale e pepe q.b.

olio extra vergina di oliva

un ciuffo di prezzemolo

Preparazione

Pelate le patate, lavatele e tagliatele a grossi tocchetti.

Lavate e tagliate a metà i pomodorini, privateli anche dei semini interni e dell'acqua di vegetazione.

Affettate sottilimente la cipolla. Lavate il prezzemolo e tagliuzzatelo grossolanamente.

Mettete le patate e le cipolle in una capiente teglia da forno dai bordi non troppo bassi. Mescolate delicatamente e poi aggiungete anche il pollo (se le cosce sono molto grosse, come quelle che vedete in foto, praticate un'incisione profonda affinché si cuociano alla perfezione), i pomodorini e il prezzemolo. Versate il vino bianco e poi condite tutto con un bel giro d'olio, sale e pepe (se lo gradite).

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa un'ora, aggiungendo un poco d'acqua di tanto in tanto, se necessario a non seccare pollo e patate. A metà cottura, unite anche i piselli.

I tempi di cottura potranno variare, in base a quanto sono grandi i vostri pezzi di pollo. In ogni caso, ricordate che è importantissimo verificare che il pollo sia cotto alla perfezione, prima di servirlo.

Quando la carne sarà ben cotta, morbida dentro e croccante fuori e le patate saranno ben dorate e croccanti, sfornate e servite il vostro pollo al forno con patate e piselli.