Pizza soffice con peperoncini verdi

Un impasto di pizza in teglia sofficissimo e leggero con una farcitura deliziosa di peperoncini verdi saltati in padella con pomodorini e basilico

Golosa e morbida, questa pizza con peperoncini verdi è buonissima da gustare appena sfornata, ma è perfetta anche da portare in gita.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (per una pizza grande o due medie):

Per l'impasto:

600 gr di farina

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

acqua tiepida circa 350 ml

sale q.b.

2-3 gr di lievito di birra fresco

farina di semola q.b. per la spianatoia (non è indispensabile, ma è consigliata)

Per la farcitura:

500 gr di peperoncini verdi

una ventina di pomodorini ciliegino (o datterino) maturi ma sodi

olio extravergine oliva q.b.

uno spicchio d'aglio

sale q.b.

qualche foglia basilico

Preparazione:

Preparate l'impasto: disponete la farina a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' di acqua tiepida (presa dal totale), unite l'olio e lavorate energicamente. Continuate a lavorare aggiungendo altra acqua tiepida un po' alla volta (la quantità necessaria può leggermente variare) e una presa di sale finché l'impasto non sarà liscio ed elastico.

Se volete due pizze, dividete l'impasto a metà, lavorate ogni panetto ancora 30 secondi e poi lasciate lievitare in ambiente tiepido su un piano pulito e spolverato con un poco di semola, coperti da uno strofinaccio pulito, per almeno 3-4 ore (anche di più se necessario, l'impasto deve aumentare molto di volume. Se volete velocizzare, dovrete aumentare la dose di lievito nell'impasto, ma ricordate che ne perderete un po' in digeribilità).

Intanto, preparate la farcitura:

Lavate bene i peperoncini verdi e privateli del picciolo. Se non li gradite, potete anche privare i peperoncini dei semini interni prima di cucinarli, praticando un'incisione in verticale e raschiando l'interno con un coltello.

Fate soffriggere lo spicchio d'aglio in una padella capiente con un filo d'olio. Aggiungete i peperoncini verdi e fate rosolare lentamente per un paio di minuti. Nel frattempo lavate i pomodori e tagliateli a metà. Aggiungete, quindi, anche i pomodori nel tegame, salate e aggiungete qualche foglia di basilico.

Fate cuocere a fuoco medio per una ventina di minuti o finché i peperoncini non saranno morbidi e cotti al punto giusto. Se ce ne fosse necessità, in cottura aggiungete qualche cucchiaio di acqua.

Quando il panetto sarà ben lievitato (o i due panetti), stendetelo con le mani nella teglia tonda da pizza che avrete prima spennellato bene con un poco d'olio. Stendete l'impasto muovendo le mani dal centro verso il bordo, in modo da ottenere un bel cornicione soffice e alto. Lasciate lievitare ancora circa 40 minuti, poi condite (lasciando libero un cm dal bordo) con i peperoncini verdi.

Cuocete in forno già caldo a 220° per 15-20 minuti circa. Verificate sempre, prima di sfornare, che la pizza sia ben cotta: i tempi di cottura varieranno anche in base alla grandezza.

Questa pizza con i peperoncini verdi è buonissima da servire subito, ma anche da mangiare a temperatura ambiente... ad esempio durante una gita al mare!

