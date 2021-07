I 5 migliori spaghetti alle vongole: dove mangiarli a Napoli

Tra i piatti simbolo della tradizione culinaria napoletana va annoverato il famoso spaghetto a vongole, piatto che apre, generalmente, i grandi Cenoni delle vigilie di Natale e Capodanno. Nonostante preveda pochi e semplici ingredienti, la buona riuscita di questo piatto non è sempre scontata. Ma quali sono i ristornati napoletani dove gustare uno spaghetto a vongole cucinato a regola d’arte. Di seguito un elenco dei migliori cinque secondo NapoliToday.

'A FIGLIA D''O MARENARO

Se volete gustare uno squisito spaghetto a vongole non potete non far tappa in questo ristorante. Punto di riferimento per i napoletani, “’A figlia d”o Marenaro” è una vera e propria istituzione in città, un locale molto caratteristico dove tutto, dalla divise dei camerieri ai colori dei tavoli, delle sedie e delle pareti, ricordano il mare. Qui tradizione, freschezza delle materie prime e passione per la cucina verace napoletana danno vita a piatti dal sapore unico, come il magnifico spaghetto a vongole, tra i più buoni di Napoli.

Indirizzo: Via Foria, 180/182

