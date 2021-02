Le linguine cremose con ceci e gamberi sono un primo piatto ricco, ma dal sapore avvolgente e delicato.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per 4 persone

320 gr di linguine

500 gr di gamberi sgusciati

300 gr di ceci già lessati

olio extra vergine di oliva

1/2 bicchiere di vino bianco secco

2 spicchi d'aglio

prezzemolo

sale e pepe

Preparazione

In un'ampia padella, mettete uno spicchio d'aglio e un bel giro d'olio, fate soffriggere e poi aggiungete i gamberi e un po' di prezzemolo fresco precedentemente lavato e tagliuzzato. Lasciate cuocere un minuto e poi sfumate con il vino. Portate a cottura i gamberi, coprendo la padella con un coperchio in vetro. Se necessario, aggiungete di tanto in tanto qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta e verificate se è necessario salare.

Intanto, in un'altra padella, insaporite i ceci lessati aggiungendo un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, sale e del prezzemolo (lavato e asciugato) tritato grossolamente e lasciando cuocere per 5-6 minuti. A fine cottura, eliminate l'aglio e frullate tutto con un frullatore a immersione ottenendo una bella crema liscia (se necessario, aggiungete qualche cucchiaio d'acqua della pasta in cottura).

Mentre cuociono i gamberi e si insaporiscono i ceci, lessate anche le mezze maniche in abbondante acqua bollente e salata. Scolate la pasta al dente, conservando un mestolo di acqua di cottura, e versatela nella padella con i gamberi. Mescolate per insaporire e poi versate anche la crema di ceci. Mescolate finché le linguine non saranno ben condite (se occorre, aggiungete un po' d'acqua di cottura della pasta che avete tenuto da parte). Servite subito completando con prezzemolo fresco e, se piace, con un po' di pepe macinato fresco.

