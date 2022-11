La cheesecake senza cottura (e senza gelatina) al cocco e Nutella è una torta fresca, golosa, velocissima da preparare e dal gusto deciso e avvolgente. Ideale anche per compleanni e occasioni speciali, piacerà a grandi e piccini.

Vediamo insieme come prepare la cheesecake cocco e Nutella:

Ingredienti (stampo tondo a cerniera 20-22 cm):

PER LA BASE

250 gr di biscotti al cacao (oppure quelli che avete in casa)

120 gr di burro fuso

PER LA CREMA:

400 gr di ricotta (ben asciutta e sgocciolata)

250 gr di formaggio spalmabile

un cucchiaino di estratto vaniglia

150 gr di cocco grattugiato (o cocco rapè)

100 gr di zucchero

Nutella q.b.

Preparazione

Per la base: fondete il burro a bagnomaria e tritate finemente i biscotti. Mescolate bene tutto in una terrina e poi versate nella tortiera a cerchio apribile, che avrete prima foderato per bene con forno. Premete con il dorso di un cucchiaio o con il fondo di un bicchere per ottenere una base eterogena e compatta. Mettete in frigo mentre preparate la farcia.

Per la farcia: in una ciotola capiente versate la ricotta, il formaggio spalmabile, lo zucchero, l'estratto vaniglia e il cocco grattugiato. Mescolate tutto fino a ottenere una crema densa e omogenea. Assaggiate e verificate che sia dolce al punto giusto, per i vostri gusti. Potete aggiungere ancora zucchero o ancora un cucchiaio di cocco grattugiato, se lo gradite.

Versate il composto nella tortiera, sulla base di biscotti. Livellate bene la superficie e riponete in frigo a rassodare per almeno tre o quattro ore. Quando la cheesecake sarà ben fredda e soda, sfilate - con delicatezza e aiutandovi con un coltellino - il cerchio apribile dello stampo. Decorate la superficie spalmando abbondanti cucchiaiate di Nutella e con del cocco grattugiato. Servite o riponete in frigo fino al momento di servire.